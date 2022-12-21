Юрист предупредила о случаях неожиданного снижения зарплаты за месяц

Юрист Астаева: зарплату работникам снижают за невыполнение трудовых нормативов

22 декабря 2022 в 05:14 Размер текста - 17 +

В статье Трудового кодекса указано, что зарплата работнику устанавливается трудовым договором Фото: Денис Моргунов © URA.RU Невыполнении трудовых нормативов либо неисполнение должностных обязанностей может послужить причиной для снижения зарплаты сотруднику компании, в которой он работает. Член Ассоциации юристов РФ Марина Астаева объяснила россиянам, как не оказаться в подобной ситуации. «Если невыполнение норм труда и неисполнение трудовых обязанностей произошло по вине работника, то оплата нормируемой части зарплаты производится в соответствии с объемом выполненной работы», — юриста цитирует «Прайм». Согласно действующему законодательству, зарплату могут урезать также за изготовление брака. При этом полный брак оплате не подлежит вовсе, а частичный — будет оплачен по пониженным расценкам. Марина Астаева подчеркивает, что в случае, когда невыполнении трудовых нормативов происходит по вине работодателя, то деньги работнику должны быть выплачены в объеме не ниже средней заработной платы сотрудника в зависимости от количества отработанных часов. В случае, если ни работник, ни работодатель не виноваты, за сотрудником сохраняется не менее двух третей тарифной ставки или оклада. URA.RU писало ранее, что в России рассматривают возможность увеличения выплат гражданам в новом году. Об инициативе рассказала член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб. В середине декабря Совфед одобрил повышение МРОТ для 3,5 млн бюджетников в РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Невыполнении трудовых нормативов либо неисполнение должностных обязанностей может послужить причиной для снижения зарплаты сотруднику компании, в которой он работает. Член Ассоциации юристов РФ Марина Астаева объяснила россиянам, как не оказаться в подобной ситуации. «Если невыполнение норм труда и неисполнение трудовых обязанностей произошло по вине работника, то оплата нормируемой части зарплаты производится в соответствии с объемом выполненной работы», — юриста цитирует «Прайм». Согласно действующему законодательству, зарплату могут урезать также за изготовление брака. При этом полный брак оплате не подлежит вовсе, а частичный — будет оплачен по пониженным расценкам. Марина Астаева подчеркивает, что в случае, когда невыполнении трудовых нормативов происходит по вине работодателя, то деньги работнику должны быть выплачены в объеме не ниже средней заработной платы сотрудника в зависимости от количества отработанных часов. В случае, если ни работник, ни работодатель не виноваты, за сотрудником сохраняется не менее двух третей тарифной ставки или оклада. URA.RU писало ранее, что в России рассматривают возможность увеличения выплат гражданам в новом году. Об инициативе рассказала член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб. В середине декабря Совфед одобрил повышение МРОТ для 3,5 млн бюджетников в РФ.