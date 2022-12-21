Депутат Госдумы назвала категории россиян, которым увеличат выплаты в новом году

Депутат Госдумы Бессараб: в России увеличат выплаты пенсионерам, бюджетникам и семьям с детьми в 2023 году

21 декабря 2022 в 19:54 Размер текста - 17 +

Пенсии будут проиндексированы в первую очередь, отметила Светлана Бессараб Фото: Денис Моргунов © URA.RU Российское правительство увеличит выплаты пенсионерам, бюджетникам и семьям с детьми в 2023 году. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Все социальные льготы, гарантии, пособия, пенсии [в 2023 году] будут проиндексированы», — сказала Бессараб в разговоре с «Лентой.ру». Депутат отметила, что индексация выплат коснется в первую очередь пенсионеров. По словам Бессараб, правительство также увеличит зарплаты бюджетникам и выплаты семьям с детьми. «Вводится новое универсальное пособие для деток, начиная с момента задолго до рождения, когда мама становится на учет в период ранней беременности, заканчивая 17 годами ребенка», — пояснила депутат. Она также отметила, что с нового года в России увеличится и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). «Вырастут также прожиточный минимум и МРОТ, от которых зависит большинство социальных выплат и льгот», — добавила Бессараб. А россияне с низким уровнем дохода, по ее словам, смогут получать от 50 до 100% от него. Ранее российское правительство утвердило новое пособие для беременных. В официальном сообщении отмечалось, что выплаты будут введены с 1 января.

Российское правительство увеличит выплаты пенсионерам, бюджетникам и семьям с детьми в 2023 году. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Все социальные льготы, гарантии, пособия, пенсии [в 2023 году] будут проиндексированы», — сказала Бессараб в разговоре с «Лентой.ру». Депутат отметила, что индексация выплат коснется в первую очередь пенсионеров. По словам Бессараб, правительство также увеличит зарплаты бюджетникам и выплаты семьям с детьми. «Вводится новое универсальное пособие для деток, начиная с момента задолго до рождения, когда мама становится на учет в период ранней беременности, заканчивая 17 годами ребенка», — пояснила депутат. Она также отметила, что с нового года в России увеличится и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). «Вырастут также прожиточный минимум и МРОТ, от которых зависит большинство социальных выплат и льгот», — добавила Бессараб. А россияне с низким уровнем дохода, по ее словам, смогут получать от 50 до 100% от него. Ранее российское правительство утвердило новое пособие для беременных. В официальном сообщении отмечалось, что выплаты будут введены с 1 января.