В челябинском районе семьям погибших военных передали ордена Мужества

Военнослужащих наградили орденами посмертно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Троицком районе Челябинской области двум семьям передали ордена Мужества погибших на Украине сыновей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации района, награды вручали глава района Тимур Мухамедьяров, председатель Собрания депутатов Лариса Шумкина и военком Александр Просяник.

«Примите искренние соболезнования и позвольте разделить с вами горечь такой тяжелой утраты. Для нас ваши сыновья — пример беззаветного служения родине», — приводит слова Мухамедьярова пресс-служба района.

По словам главы, память о погибших будет увековечена. О них будут рассказывать в школах, их именами будут отмечены парты, за которыми они сидели, установлены мемориальные доски.

После вручения наград с родителями была проведена беседа. Руководители района и военком выразили готовность откликнуться на любую просьбу о помощи, если она понадобится этим семьям.

Власти Магнитогорска также встретились с семьями погибших на Украине бойцов. Им передали ордена за проявленные их сыновьями мужество и самоотверженность.