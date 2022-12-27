27 декабря 2022

В челябинском районе семьям погибших военных передали ордена Мужества

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны Александра Попова. Свердловская область, Полевской, орден мужества, похороны, военные похороны, похороны солдата
Военнослужащих наградили орденами посмертно Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Троицком районе Челябинской области двум семьям передали ордена Мужества погибших на Украине сыновей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации района, награды вручали глава района Тимур Мухамедьяров, председатель Собрания депутатов Лариса Шумкина и военком Александр Просяник.

«Примите искренние соболезнования и позвольте разделить с вами горечь такой тяжелой утраты. Для нас ваши сыновья — пример беззаветного служения родине», — приводит слова Мухамедьярова пресс-служба района.

По словам главы, память о погибших будет увековечена. О них будут рассказывать в школах, их именами будут отмечены парты, за которыми они сидели, установлены мемориальные доски.

После вручения наград с родителями была проведена беседа. Руководители района и военком выразили готовность откликнуться на любую просьбу о помощи, если она понадобится этим семьям.

Власти Магнитогорска также встретились с семьями погибших на Украине бойцов. Им передали ордена за проявленные их сыновьями мужество и самоотверженность.

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В Троицком районе Челябинской области двум семьям передали ордена Мужества погибших на Украине сыновей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации района, награды вручали глава района Тимур Мухамедьяров, председатель Собрания депутатов Лариса Шумкина и военком Александр Просяник. «Примите искренние соболезнования и позвольте разделить с вами горечь такой тяжелой утраты. Для нас ваши сыновья — пример беззаветного служения родине», — приводит слова Мухамедьярова пресс-служба района. По словам главы, память о погибших будет увековечена. О них будут рассказывать в школах, их именами будут отмечены парты, за которыми они сидели, установлены мемориальные доски. После вручения наград с родителями была проведена беседа. Руководители района и военком выразили готовность откликнуться на любую просьбу о помощи, если она понадобится этим семьям. Власти Магнитогорска также встретились с семьями погибших на Украине бойцов. Им передали ордена за проявленные их сыновьями мужество и самоотверженность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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