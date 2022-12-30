Двух челябинцев вернули домой после мобилизации

О возвращении бойцов домой просили их родственники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Двух жителей Ашинского района Челябинской области в канун Нового года вернули после частичной мобилизации домой, так как они работают на оборонном предприятии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения ЛДПР.

«Их родные обратились к депутату заксобрания региона Виталию Пашину в ноябре. Призванные мужчины — работники завода, осуществляющего работу на ОПК страны, и имеют бронь. По оперативно направленным депутатским запросам прошла проверка, решение о частичной мобилизации отменено», — рассказали в пресс-службе партии.

Сразу после того, как было отменено решение о частичной мобилизации, в часть, где находились ашинцы, направили приказ об увольнении. Бойцы уже вернулись домой. Новый год они будут встречать со своими семьями.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко помогла вернуть домой 39 мобилизованных земляков. У призывников имелись основания для получения отсрочки от военной службы.