30 декабря 2022

Двух челябинцев вернули домой после мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных из Калининского военкомата. Челябинск, призывники, мобилизация, мобилизованные
О возвращении бойцов домой просили их родственники Фото:
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Мобилизация в России

Двух жителей Ашинского района Челябинской области в канун Нового года вернули после частичной мобилизации домой, так как они работают на оборонном предприятии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения ЛДПР.

«Их родные обратились к депутату заксобрания региона Виталию Пашину в ноябре. Призванные мужчины — работники завода, осуществляющего работу на ОПК страны, и имеют бронь. По оперативно направленным депутатским запросам прошла проверка, решение о частичной мобилизации отменено», — рассказали в пресс-службе партии.

Сразу после того, как было отменено решение о частичной мобилизации, в часть, где находились ашинцы, направили приказ об увольнении. Бойцы уже вернулись домой. Новый год они будут встречать со своими семьями.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко помогла вернуть домой 39 мобилизованных земляков. У призывников имелись основания для получения отсрочки от военной службы.

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Двух жителей Ашинского района Челябинской области в канун Нового года вернули после частичной мобилизации домой, так как они работают на оборонном предприятии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения ЛДПР. «Их родные обратились к депутату заксобрания региона Виталию Пашину в ноябре. Призванные мужчины — работники завода, осуществляющего работу на ОПК страны, и имеют бронь. По оперативно направленным депутатским запросам прошла проверка, решение о частичной мобилизации отменено», — рассказали в пресс-службе партии. Сразу после того, как было отменено решение о частичной мобилизации, в часть, где находились ашинцы, направили приказ об увольнении. Бойцы уже вернулись домой. Новый год они будут встречать со своими семьями. Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко помогла вернуть домой 39 мобилизованных земляков. У призывников имелись основания для получения отсрочки от военной службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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