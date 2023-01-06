Пушков высмеял выдвижение Столтенберга на Нобелевскую премию мира за активное участие в СВО

07 января 2023 в 00:38 Размер текста - 17 +

По словам Пушкова, генсек НАТО не достоин Нобелевской премии мира Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков возмутился насчет того, что норвежский депутат выдвинул генсека НАТО Йенса Столтенберга на Нобелевскую премию мира. По его словам, Столтенберг спровоцировал своей политикой обострение ситуации на Украине и допустил возможность прямого военного конфликта между альянсом и Россией. «Столтенберг выдвинут на Нобелевскую премию мира (!). Вот это ход! То есть генсек вооруженного до зубов, крупнейшего в мире военного блока, бомбившего Ливию, участвовавшего в бесконечной войне США в Афганистане, спровоцировавшего своей политикой предельное обострение украинского кризиса, да еще и допускающий возможность прямого военного конфликта между НАТО и Россией, того глядишь и будет объявлен „хранителем мира“ и главным „голубем планеты“?!», — возмутился Пушков в своем telegram-канале. По его словам, Нобелевский комитет рискует потерять остатки авторитета, которые еще у него сохранились. Ранее депутат парламента Норвегии Кристиан Тюбринг-Гедде выдвинул Столтенберга на соискание Нобелевской премии мира 2023. Об этом он написал на своей странице в соцсети. Накануне говоря о военной поддержке Украине Столтенберг заявил, что оружие — это путь к миру. В частности, в Британии генсека НАТО назвали «разжигателем» третьей мировой войны. По мнению экс-полковника британской армии и командующего альянсом Хэмиша де Бреттон-Гордона, военно-политический блок вступит в войну с Россией в 2023 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков возмутился насчет того, что норвежский депутат выдвинул генсека НАТО Йенса Столтенберга на Нобелевскую премию мира. По его словам, Столтенберг спровоцировал своей политикой обострение ситуации на Украине и допустил возможность прямого военного конфликта между альянсом и Россией. «Столтенберг выдвинут на Нобелевскую премию мира (!). Вот это ход! То есть генсек вооруженного до зубов, крупнейшего в мире военного блока, бомбившего Ливию, участвовавшего в бесконечной войне США в Афганистане, спровоцировавшего своей политикой предельное обострение украинского кризиса, да еще и допускающий возможность прямого военного конфликта между НАТО и Россией, того глядишь и будет объявлен „хранителем мира“ и главным „голубем планеты“?!», — возмутился Пушков в своем telegram-канале. По его словам, Нобелевский комитет рискует потерять остатки авторитета, которые еще у него сохранились. Ранее депутат парламента Норвегии Кристиан Тюбринг-Гедде выдвинул Столтенберга на соискание Нобелевской премии мира 2023. Об этом он написал на своей странице в соцсети. Накануне говоря о военной поддержке Украине Столтенберг заявил, что оружие — это путь к миру. В частности, в Британии генсека НАТО назвали «разжигателем» третьей мировой войны. По мнению экс-полковника британской армии и командующего альянсом Хэмиша де Бреттон-Гордона, военно-политический блок вступит в войну с Россией в 2023 году.