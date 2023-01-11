11 января 2023

Президент Венгрии призвала НАТО не ввязываться в конфликт на Украине

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В Венгрии не намерены втягиваться в конфликт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

НАТО следует быть хладнокровными в вопросе СВО и оставаться в стороне от конфликта. Такое заявление на встрече с иностранными послами в Будапеште сделала президент Венгрии Каталин Новак, которая обратила внимание Европы на необходимость следить за собственными силами.

«В этом вопросе (конфликта на Украине, — прим URA.RU) нужно быть прагматиком, нужно думать и о выживании Европы. Организация Североатлантического договора (НАТО) должна оставаться в стороне [от конфликта], нельзя позволять ей поддаваться эмоциям и, следовательно, ввязываться в конфликт», — передает MTI слова Новак.

Она также сделала акцент на том, что Венгрия ожидает понимания ее позиции. «В разных культурах по-разному принимаются разные решения, но Венгрия их уважает. В ответ она ожидает того же — уважения к ее культуре и ее решениям со стороны других», — высказалась Новак.

Ранее URA.RU сообщало, что, по мнению Кремля, НАТО уже оказалось на одной из сторон в конфликте на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который заявил, что Запад принимает косвенное, но участие. При этом, чтобы не допустить войны с Россией, Западу придется сотрудничать с президентом РФ Владимиром Путиным, о чем заявили в журнале Foreign Affairs.

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НАТО следует быть хладнокровными в вопросе СВО и оставаться в стороне от конфликта. Такое заявление на встрече с иностранными послами в Будапеште сделала президент Венгрии Каталин Новак, которая обратила внимание Европы на необходимость следить за собственными силами. «В этом вопросе (конфликта на Украине, — прим URA.RU) нужно быть прагматиком, нужно думать и о выживании Европы. Организация Североатлантического договора (НАТО) должна оставаться в стороне [от конфликта], нельзя позволять ей поддаваться эмоциям и, следовательно, ввязываться в конфликт», — передает MTI слова Новак. Она также сделала акцент на том, что Венгрия ожидает понимания ее позиции. «В разных культурах по-разному принимаются разные решения, но Венгрия их уважает. В ответ она ожидает того же — уважения к ее культуре и ее решениям со стороны других», — высказалась Новак. Ранее URA.RU сообщало, что, по мнению Кремля, НАТО уже оказалось на одной из сторон в конфликте на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который заявил, что Запад принимает косвенное, но участие. При этом, чтобы не допустить войны с Россией, Западу придется сотрудничать с президентом РФ Владимиром Путиным, о чем заявили в журнале Foreign Affairs.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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