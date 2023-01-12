В новом ЖК Екатеринбурга оригинально устранили последствия крупной аварии. Фото, видео

Обледеневший екатеринбургский ЖК «Цветной бульвар» очистили перед сдачей собственникам

12 января 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге в ЖК «Цветной бульвар» их строя вышел радиатор отопления Фото: Анна Майорова © URA.RU В екатеринбургском многоэтажном доме, расположенном в ЖК «Цветной бульвар», лопнула труба с горячей водой. В результате инцидента весь фасад здания покрылся льдом. Сотрудники застройщика оригинально подошли к устранению аварии. Об этом сообщили в telegram-канале «Екатское Чтиво». «Застройщик „ЛСР“ гордился, что сдал ЖК „Цветной бульвар“ на полгода раньше сроков, а сейчас „кусает локти“. В доме по адресу Советская 64/2 лопнула труба с горячей водой и застыла на фасаде здания. Сотрудники компании устраняют последствия аварии», — цитирует telegram-канал слова очевидцев. В «ЛСР» рассказали, что ночью на 26-м этаже из строя вышел радиатор отопления. «Последствия устраняются, дольщикам беспокоиться не о чем, на качестве отделки это никак не отразится. Жилье будет передано собственникам с качественной чистовой отделкой под ключ точно в срок», — поделились с корреспондентом URA.RU в пресс-службе застройщика. Ранее агентство сообщало, что в поселке Ребристый в результате аварии прекращена подача газа в 28 жилых домах. Прокуратурой будут установлены обстоятельства произошедшего. В Екатеринбурге потекла новая многоэтажка в ЖК «Цветной бульвар» Фото: читатель URA.RU

В екатеринбургском многоэтажном доме, расположенном в ЖК «Цветной бульвар», лопнула труба с горячей водой. В результате инцидента весь фасад здания покрылся льдом. Сотрудники застройщика оригинально подошли к устранению аварии. Об этом сообщили в telegram-канале «Екатское Чтиво». «Застройщик „ЛСР“ гордился, что сдал ЖК „Цветной бульвар“ на полгода раньше сроков, а сейчас „кусает локти“. В доме по адресу Советская 64/2 лопнула труба с горячей водой и застыла на фасаде здания. Сотрудники компании устраняют последствия аварии», — цитирует telegram-канал слова очевидцев. В «ЛСР» рассказали, что ночью на 26-м этаже из строя вышел радиатор отопления. «Последствия устраняются, дольщикам беспокоиться не о чем, на качестве отделки это никак не отразится. Жилье будет передано собственникам с качественной чистовой отделкой под ключ точно в срок», — поделились с корреспондентом URA.RU в пресс-службе застройщика. Ранее агентство сообщало, что в поселке Ребристый в результате аварии прекращена подача газа в 28 жилых домах. Прокуратурой будут установлены обстоятельства произошедшего.