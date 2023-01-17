17 января 2023

В Златоусте простились с бойцом ЧВК «Вагнер». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
В Златоусте простились с погибшим добровольцем Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Златоусте (Челябинская область) простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Дамиром Саитовым, погибшим на Украине. Как URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии, в церемонии прощания принял участие представитель местных властей.

«В Златоусте простились с бойцом. На прощании присутствовал представитель администрации округа», — рассказали URA.RU в мэрии.

Для добровольного участия в спецоперации Саитов заключил контракт с ЧВК «Вагнер». В городе у Дамира остались вдова и малолетний сын.

Спецоперация проводится с 24 февраля. По заявлению президента РФ Владимира Путина, целями спецоперации являются денацификация и демилитаризация Украины. Многие жители региона для выполнения боевых задач отправились на фронт добровольно.

У погибшего дома остались вдова и малолетний сын
Фото:

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В Златоусте (Челябинская область) простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Дамиром Саитовым, погибшим на Украине. Как URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии, в церемонии прощания принял участие представитель местных властей. «В Златоусте простились с бойцом. На прощании присутствовал представитель администрации округа», — рассказали URA.RU в мэрии. Для добровольного участия в спецоперации Саитов заключил контракт с ЧВК «Вагнер». В городе у Дамира остались вдова и малолетний сын. Спецоперация проводится с 24 февраля. По заявлению президента РФ Владимира Путина, целями спецоперации являются денацификация и демилитаризация Украины. Многие жители региона для выполнения боевых задач отправились на фронт добровольно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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