В Златоусте простились с погибшим добровольцем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Златоусте (Челябинская область) простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Дамиром Саитовым, погибшим на Украине. Как URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии, в церемонии прощания принял участие представитель местных властей.

«В Златоусте простились с бойцом. На прощании присутствовал представитель администрации округа», — рассказали URA.RU в мэрии.

Для добровольного участия в спецоперации Саитов заключил контракт с ЧВК «Вагнер». В городе у Дамира остались вдова и малолетний сын.

Спецоперация проводится с 24 февраля. По заявлению президента РФ Владимира Путина, целями спецоперации являются денацификация и демилитаризация Украины. Многие жители региона для выполнения боевых задач отправились на фронт добровольно.