В Златоусте (Челябинская область) простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Дамиром Саитовым, погибшим на Украине. Как URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии, в церемонии прощания принял участие представитель местных властей.
«В Златоусте простились с бойцом. На прощании присутствовал представитель администрации округа», — рассказали URA.RU в мэрии.
Для добровольного участия в спецоперации Саитов заключил контракт с ЧВК «Вагнер». В городе у Дамира остались вдова и малолетний сын.
Спецоперация проводится с 24 февраля. По заявлению президента РФ Владимира Путина, целями спецоперации являются денацификация и демилитаризация Украины. Многие жители региона для выполнения боевых задач отправились на фронт добровольно.
У погибшего дома остались вдова и малолетний сын
Фото: telegram-канал Ольги Мухометьяровой
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В Златоусте (Челябинская область) простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Дамиром Саитовым, погибшим на Украине. Как URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии, в церемонии прощания принял участие представитель местных властей. «В Златоусте простились с бойцом. На прощании присутствовал представитель администрации округа», — рассказали URA.RU в мэрии. Для добровольного участия в спецоперации Саитов заключил контракт с ЧВК «Вагнер». В городе у Дамира остались вдова и малолетний сын. Спецоперация проводится с 24 февраля. По заявлению президента РФ Владимира Путина, целями спецоперации являются денацификация и демилитаризация Украины. Многие жители региона для выполнения боевых задач отправились на фронт добровольно.