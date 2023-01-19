В «Эрмитаж-Урале» в Екатеринбурге представят тактильные экспонаты

19 января 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

Экспонаты, которые можно будет потрогать, появятся в музее впервые Фото: Размик Закарян © URA.RU В екатеринбургском музее «Эрмитаж-Урал» появятся копии пяти работ западноевропейского искусства, которые посетители смогут потрогать. Информация об этом появилась в соцсетях Екатеринбургского музея изобразительных искусств. «В 2023 году в Центре „Эрмитаж-Урал“ появятся тактильные копии пяти экспонатов, которые будут встроены в постоянную экспозиции западноевропейского искусства», — сообщают представители музея ИЗО. Реализовать проект удалось с помощью гранта конкурса «Особый взгляд Special view» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Благодаря экспонатам, которые можно потрогать, посетители смогут ознакомиться с основными этапами истории европейского искусства, стилями и именитыми художниками. Также екатеринбуржцы смогут узнать о подвигах сотрудников «Эрмитажа». Ранее стало известно, что в «Эрмитаж-Урале» откроется выставка «Великие испанцы», на которой будет представлено более 300 оригиналов работ знаменитых художников — Франсиско Гойи, Пабло Пикассо, Сальвадора Дали. Помимо этого, в экспозицию музея включат работу одного из самых загадочных художников Екатеринбурга Михаил Сажаев.

В екатеринбургском музее «Эрмитаж-Урал» появятся копии пяти работ западноевропейского искусства, которые посетители смогут потрогать. Информация об этом появилась в соцсетях Екатеринбургского музея изобразительных искусств. «В 2023 году в Центре „Эрмитаж-Урал“ появятся тактильные копии пяти экспонатов, которые будут встроены в постоянную экспозиции западноевропейского искусства», — сообщают представители музея ИЗО. Реализовать проект удалось с помощью гранта конкурса «Особый взгляд Special view» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Благодаря экспонатам, которые можно потрогать, посетители смогут ознакомиться с основными этапами истории европейского искусства, стилями и именитыми художниками. Также екатеринбуржцы смогут узнать о подвигах сотрудников «Эрмитажа». Ранее стало известно, что в «Эрмитаж-Урале» откроется выставка «Великие испанцы», на которой будет представлено более 300 оригиналов работ знаменитых художников — Франсиско Гойи, Пабло Пикассо, Сальвадора Дали. Помимо этого, в экспозицию музея включат работу одного из самых загадочных художников Екатеринбурга Михаил Сажаев.