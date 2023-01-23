Психолог объяснила, что делать, если подросток грубит родителям

Подростки грубят родителям, когда замечают несправедливое отношение к себе. Поэтому нужно отказаться от авторитарной модели воспитания, сообщила детский психолог Наталья Наумова.
«Для подростков проявление грубости — это пусть к свободе и возможность заявить о себе, показать, что взрослый, смелый, решительный и ничего не страшно. Здесь взрослым важно поговорить с ребенком и узнать о причинах грубости, не надо с детьми драться и ругаться, а нужно научиться дружить и сотрудничать», — цитирует News.ru Наумову.
По ее словам, подростки ведут себя так, когда родители предъявляют завышенные требования и несправедливо относятся к ним. Психолог отметила, что дети спокойно относятся к авторитарному воспитанию. Они могут обижаться и злиться, но все равно будут выполнять требования, а подростки уже ведут себя иначе, заявила Наумова. Наумова посоветовала родителям и подросткам доверять друг другу.
Ранее психолог Маргарита Мажурина рассказала, как защитить психику подростка от плохих новостей. Она посоветовала поговорить с ребенком и все ему объяснить.
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Подростки грубят родителям, когда замечают несправедливое отношение к себе. Поэтому нужно отказаться от авторитарной модели воспитания, сообщила детский психолог Наталья Наумова. «Для подростков проявление грубости — это пусть к свободе и возможность заявить о себе, показать, что взрослый, смелый, решительный и ничего не страшно. Здесь взрослым важно поговорить с ребенком и узнать о причинах грубости, не надо с детьми драться и ругаться, а нужно научиться дружить и сотрудничать», — цитирует News.ru Наумову. По ее словам, подростки ведут себя так, когда родители предъявляют завышенные требования и несправедливо относятся к ним. Психолог отметила, что дети спокойно относятся к авторитарному воспитанию. Они могут обижаться и злиться, но все равно будут выполнять требования, а подростки уже ведут себя иначе, заявила Наумова. Наумова посоветовала родителям и подросткам доверять друг другу. Ранее психолог Маргарита Мажурина рассказала, как защитить психику подростка от плохих новостей. Она посоветовала поговорить с ребенком и все ему объяснить.