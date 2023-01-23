Шойгу утвердил порядок начисления социальных выплат мобилизованным

23 января 2023 в 23:26 Размер текста - 17 +

Шойгу подписал документ, регулирующий соцвыплаты мобилизованным Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Министр обороны России Сергей Шойгу подписал документ, определяющий порядок социальных выплат военнослужащим, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. Соответствующий приказ был опубликован на официальном портале правовой информации. «Приказываю определить порядок осуществления ежемесячной социальной выплаты гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации», — написано в документе . В приложении уточняется, что каждый мобилизованный будет получать выплаты ежемесячно со дня назначения и до дня освобождения. Размер социальных выплат за неполный календарный месяц будет определяться по количеству дней, которые мобилизованный отслужил в течение месяца. Также там указан порядок при заключении контракта гражданином. В таком случае выплаты будут производиться с момента вступления документа в силу. Частичная мобилизация в РФ завершилась в конце октября. Такое заявление сделал Шойгу, который заявил, что цель по призыву 300 тысяч военнослужащих из резерва была достигнута. На данный момент для мобилизованных и их семей положены различные выплаты и льготы, которые вводятся как на федеральном, так и на региональном уровне.

Министр обороны России Сергей Шойгу подписал документ, определяющий порядок социальных выплат военнослужащим, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. Соответствующий приказ был опубликован на официальном портале правовой информации. «Приказываю определить порядок осуществления ежемесячной социальной выплаты гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации», — написано в документе. В приложении уточняется, что каждый мобилизованный будет получать выплаты ежемесячно со дня назначения и до дня освобождения. Размер социальных выплат за неполный календарный месяц будет определяться по количеству дней, которые мобилизованный отслужил в течение месяца. Также там указан порядок при заключении контракта гражданином. В таком случае выплаты будут производиться с момента вступления документа в силу. Частичная мобилизация в РФ завершилась в конце октября. Такое заявление сделал Шойгу, который заявил, что цель по призыву 300 тысяч военнослужащих из резерва была достигнута. На данный момент для мобилизованных и их семей положены различные выплаты и льготы, которые вводятся как на федеральном, так и на региональном уровне.