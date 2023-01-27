Кому и на сколько повысят пенсии и пособия в феврале

Экономист Лебединская: в феврале повысят более 40 выплат

28 января 2023 в 09:02 Размер текста - 17 +

С 1 февраля ожидается увеличение пособий для матерей, получателей социальных услуг и не только Фото: Алексей Гущин © URA.RU С 1 февраля ожидается увеличение более 40 пособий и других выплат, которые не привязаны к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). О главных изменениях в следующем месяце рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Пособия по беременности и родам вырастут с 767,72 до 859,08 рубля, рассказала экономист агентству «Прайм». Также увеличится размер единовременного пособия с 20472 до 22909 рублей, которое выдается при рождении ребенка. Помимо этого вырастет ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет с 7677 до 8591 рублей.

Также ожидается увеличение пособия беременным женам военнослужащих по призыву. Сумма увеличится с 32420 до 36278 рублей. Кроме того пособия получают и просто жены военнослужащих, их размер изменится с 13894 до 15548 рублей.

Сумма материнского капитала при рождении первого ребенка в целом увеличится на 62,5 тысячи рублей. При рождении второго и последующих — на 82,5 тысячи рублей.

С 1 февраля ожидается ежегодная индексация выплат, которые россияне получают от Пенсионного фонда РФ. Их получают около 60 категорий граждан. Среди них — ветераны боевых действий, участники и инвалиды войны, Герои России и другие;

Также ожидаются изменения по выплатам для получателей социальных услуг. Новая сумма денежных средств для инвалидов первой группы составит 4957 рублей. Инвалиды второй группы, а также дети-инвалиды будут получать 3540 рублей. А граждане с третьей группой заболевания — 2834 рублей. В целом, с учетом индексации, набор социальных услуг (НСУ) составит 1469 рублей. Ранее правительство РФ анонсировало индексацию более 40 выплат и пособий. Повышение ожидается на 11,9%. В Министерстве финансов РФ подчеркнули, что всего на индексацию социальных выплат будет потрачено 150 миллиардов рублей. Ранее сообщалось, что жители новых регионов России могут получать все меры соцподдержки. Это касается как жителей Донецкой и Луганской народных республик, так и Запорожской и Херсонской областей, передает Nation News. Кабмин направит свыше 1 миллиарда рублей на социальные выплаты безработным гражданам в новых регионах, сообщает РАПСИ.

С 1 февраля ожидается увеличение более 40 пособий и других выплат, которые не привязаны к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). О главных изменениях в следующем месяце рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Ранее правительство РФ анонсировало индексацию более 40 выплат и пособий. Повышение ожидается на 11,9%. В Министерстве финансов РФ подчеркнули, что всего на индексацию социальных выплат будет потрачено 150 миллиардов рублей. Ранее сообщалось, что жители новых регионов России могут получать все меры соцподдержки. Это касается как жителей Донецкой и Луганской народных республик, так и Запорожской и Херсонской областей, передает Nation News. Кабмин направит свыше 1 миллиарда рублей на социальные выплаты безработным гражданам в новых регионах, сообщает РАПСИ.