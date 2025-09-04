Хинштейн рассказал о последствиях ночных атак ВСУ по Курской области

Срочная новость
В ночь на сегодня 12 БПЛА атаковали село Большое Солдатское, расположенное в Большесолдатском районе Курской области. В результате обстрела возник пожар, полностью уничтоживший жилой дом на улице Советской, а также были зафиксированы повреждения административного здания. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
