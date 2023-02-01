На Украине сообщили о скорой отставке министра обороны Резникова

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Верховная Рада Украины, верховна рада, верховная рада, украина, парламент
Алексей Гончаренко заявил, что Алексей Резников может покинуть свой пост Фото:

На Украине ведутся разговоры о том, чтобы сменить министра обороны страны Алексей Резников на его посту. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

«Могу подтвердить, что есть активные разговоры о том, что Резников может возглавить Минюст. Кто станет главой министерства обороны вместо Резникова, пока не ясно», — заявил Алексей Гончаренко в своем telegram-канале.

Ранее Гончаренко начал сбор подписей за увольнение советника Офиса президента страны Алексея Арестовича до того, как тот объявил о своей отставке. За последнее время сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников подали в отставку. До этого президент РФ Владимир Зеленский объявлял о переменах в правительстве страны.

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На Украине ведутся разговоры о том, чтобы сменить министра обороны страны Алексей Резников на его посту. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. «Могу подтвердить, что есть активные разговоры о том, что Резников может возглавить Минюст. Кто станет главой министерства обороны вместо Резникова, пока не ясно», — заявил Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. Ранее Гончаренко начал сбор подписей за увольнение советника Офиса президента страны Алексея Арестовича до того, как тот объявил о своей отставке. За последнее время сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников подали в отставку. До этого президент РФ Владимир Зеленский объявлял о переменах в правительстве страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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