На Украине сообщили о скорой отставке министра обороны Резникова

Алексей Гончаренко заявил, что Алексей Резников может покинуть свой постФото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины
На Украине ведутся разговоры о том, чтобы сменить министра обороны страны Алексей Резников на его посту. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.
«Могу подтвердить, что есть активные разговоры о том, что Резников может возглавить Минюст. Кто станет главой министерства обороны вместо Резникова, пока не ясно», — заявил Алексей Гончаренко в своем telegram-канале.
Ранее Гончаренко начал сбор подписей за увольнение советника Офиса президента страны Алексея Арестовича до того, как тот объявил о своей отставке. За последнее время сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников подали в отставку. До этого президент РФ Владимир Зеленский объявлял о переменах в правительстве страны.
Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.
На Украине ведутся разговоры о том, чтобы сменить министра обороны страны Алексей Резников на его посту. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. «Могу подтвердить, что есть активные разговоры о том, что Резников может возглавить Минюст. Кто станет главой министерства обороны вместо Резникова, пока не ясно», — заявил Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. Ранее Гончаренко начал сбор подписей за увольнение советника Офиса президента страны Алексея Арестовича до того, как тот объявил о своей отставке. За последнее время сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников подали в отставку. До этого президент РФ Владимир Зеленский объявлял о переменах в правительстве страны.