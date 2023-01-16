В Раде готовят большой удар по Арестовичу

Депутат Рады Гончаренко начал сбор подписей за увольнение Арестовича
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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
Депутат Верховной Рады Украины призвал уволить Алексея Арестовича за неосторожные высказывания Фото:

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко начал сбор подписей за увольнение советника Офиса президента страны Алексея Арестовича. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Арестович должен уйти. <…> Выдумки Арестовича о разрушении дома в Днепре из-за наших ПВО отвечают критериям государственной измены», — подчеркнул Гончаренко.

Ранее 14 января в городе Днепр ракетным взрывом был разрушен многоэтажный жилой дом. Арестович пояснил, что к этому были причастны украинские системы противовоздушной обороны (ПВО). Потом он оправдался за свои слова, возложив ответственность на бывшего сотрудника, связанного с ПВО.

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Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко начал сбор подписей за увольнение советника Офиса президента страны Алексея Арестовича. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Арестович должен уйти. <…> Выдумки Арестовича о разрушении дома в Днепре из-за наших ПВО отвечают критериям государственной измены», — подчеркнул Гончаренко. Ранее 14 января в городе Днепр ракетным взрывом был разрушен многоэтажный жилой дом. Арестович пояснил, что к этому были причастны украинские системы противовоздушной обороны (ПВО). Потом он оправдался за свои слова, возложив ответственность на бывшего сотрудника, связанного с ПВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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