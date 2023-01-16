В Раде готовят большой удар по Арестовичу

Депутат Верховной Рады Украины призвал уволить Алексея Арестовича за неосторожные высказывания
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко начал сбор подписей за увольнение советника Офиса президента страны Алексея Арестовича. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Арестович должен уйти. <…> Выдумки Арестовича о разрушении дома в Днепре из-за наших ПВО отвечают критериям государственной измены», — подчеркнул Гончаренко.
Ранее 14 января в городе Днепр ракетным взрывом был разрушен многоэтажный жилой дом. Арестович пояснил, что к этому были причастны украинские системы противовоздушной обороны (ПВО). Потом он оправдался за свои слова, возложив ответственность на бывшего сотрудника, связанного с ПВО.
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