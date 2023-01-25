Зеленский объяснил жесткие зачистки во власти Украины

Зеленский: зачистки во власти связаны с устранением внутренних проблем
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский рассказал, что зачистки на Украине будут продолжаться Фото:

Кадровые перестановки на Украине продолжатся, потому что все внутренние проблемы в стране должны быть устранены. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он считает, что такие меры помогают обеспечить защиту стране.

«Любая внутренняя проблематика, которая мешает государству, убирается и будет убираться. Это справедливо, это нужно для нашей защиты и это помогает нашему сближению с европейскими институтами», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. Он также анонсировал решение Совета нацбезопасности Украины, указ о котором подписал 24 января.

За последнее время сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников подали в отставку. Позднее Зеленский объявил «кадровые перестановки» в госаппарате, передает RT. Бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович связывает неудачи Украины на фронте с «процессом грызни» внутри правительства.

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Кадровые перестановки на Украине продолжатся, потому что все внутренние проблемы в стране должны быть устранены. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он считает, что такие меры помогают обеспечить защиту стране. «Любая внутренняя проблематика, которая мешает государству, убирается и будет убираться. Это справедливо, это нужно для нашей защиты и это помогает нашему сближению с европейскими институтами», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. Он также анонсировал решение Совета нацбезопасности Украины, указ о котором подписал 24 января. За последнее время сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников подали в отставку. Позднее Зеленский объявил «кадровые перестановки» в госаппарате, передает RT. Бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович связывает неудачи Украины на фронте с «процессом грызни» внутри правительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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