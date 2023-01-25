Зеленский объяснил жесткие зачистки во власти Украины

Зеленский: зачистки во власти связаны с устранением внутренних проблем

25 января 2023 в 09:43 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский рассказал, что зачистки на Украине будут продолжаться Фото: Официальный сайт президента Украины Кадровые перестановки на Украине продолжатся, потому что все внутренние проблемы в стране должны быть устранены. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он считает, что такие меры помогают обеспечить защиту стране. «Любая внутренняя проблематика, которая мешает государству, убирается и будет убираться. Это справедливо, это нужно для нашей защиты и это помогает нашему сближению с европейскими институтами», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. Он также анонсировал решение Совета нацбезопасности Украины, указ о котором подписал 24 января. За последнее время сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников подали в отставку. Позднее Зеленский объявил «кадровые перестановки» в госаппарате, передает RT. Бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович связывает неудачи Украины на фронте с «процессом грызни» внутри правительства.

Кадровые перестановки на Украине продолжатся, потому что все внутренние проблемы в стране должны быть устранены. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он считает, что такие меры помогают обеспечить защиту стране. «Любая внутренняя проблематика, которая мешает государству, убирается и будет убираться. Это справедливо, это нужно для нашей защиты и это помогает нашему сближению с европейскими институтами», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. Он также анонсировал решение Совета нацбезопасности Украины, указ о котором подписал 24 января. За последнее время сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников подали в отставку. Позднее Зеленский объявил «кадровые перестановки» в госаппарате, передает RT. Бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович связывает неудачи Украины на фронте с «процессом грызни» внутри правительства.