Авиакомпания «Ямал» отменила рейс из Тюмени в Новый Уренгой

Рейс должен был вылететь утром 5 февраля
В аэропорту Рощино отменили рейс авиакомпании «Ямал» по маршруту Тюмень — Новый Уренгой (ЯНАО). Информация об этом размещена на онлайн-табло тюменского аэровокзала.
«Рейс YC 9735 Тюмень — Новый Уренгой. Время вылета: 5 февраля в 9:00. Отменен», — указано на онлайн-табло аэропорта Рощино.
В справочной службе аэровокзала сообщили, что рейс отменил перевозчик. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Ямал». Ответ ожидается.
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