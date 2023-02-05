Авиакомпания «Ямал» отменила рейс из Тюмени в Новый Уренгой

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Аэропорт Новый Уренгой. Новый Уренгой, аэропорт, авиакомпания ямал, взлетное поле
Рейс должен был вылететь утром 5 февраля Фото:

В аэропорту Рощино отменили рейс авиакомпании «Ямал» по маршруту Тюмень — Новый Уренгой (ЯНАО). Информация об этом размещена на онлайн-табло тюменского аэровокзала.

«Рейс YC 9735 Тюмень — Новый Уренгой. Время вылета: 5 февраля в 9:00. Отменен», — указано на онлайн-табло аэропорта Рощино.

В справочной службе аэровокзала сообщили, что рейс отменил перевозчик. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Ямал». Ответ ожидается.

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В аэропорту Рощино отменили рейс авиакомпании «Ямал» по маршруту Тюмень — Новый Уренгой (ЯНАО). Информация об этом размещена на онлайн-табло тюменского аэровокзала. «Рейс YC 9735 Тюмень — Новый Уренгой. Время вылета: 5 февраля в 9:00. Отменен», — указано на онлайн-табло аэропорта Рощино. В справочной службе аэровокзала сообщили, что рейс отменил перевозчик. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Ямал». Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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