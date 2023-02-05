Свердловские работодатели массово отказываются от неквалифицированных кадров

В Свердловской области стало меньше работы для соискателей без опыта

06 февраля 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Свердловчанам стало труднее найти работу без опыта Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловской области стало меньше работы для соискателей без опыта. Об этом агентству рассказали в пресс-службе платформы по поиску работы hh.ru. «В первый месяц года в Свердловской области было открыто около 35 тысяч вакансий. Из них только 34% подходили для соискателей без опыта, а год назад доля таких вакансий в регионе составляла 37%. Большая часть вакансий — 47% — рассчитана на соискателей с опытом работы от одного года до трех лет. Еще 17% вакансий требуют опыт от трех до шести лет, 2% — свыше шести лет», — поделились с URA.RU аналитики платформы по поиску работы. Брать на работу людей без опыта чаще всего готовы компании из отрасли розничной торговли. Неопытным соискателям компании Свердловской области готовы платить в среднем 40 тысяч рублей. Ранее агентство сообщало, что свердловский депутат Госдумы Максим Иванов предложил отправлять на СВО безработных. Он уверен, что заработная плата обрадует их.

В Свердловской области стало меньше работы для соискателей без опыта. Об этом агентству рассказали в пресс-службе платформы по поиску работы hh.ru. «В первый месяц года в Свердловской области было открыто около 35 тысяч вакансий. Из них только 34% подходили для соискателей без опыта, а год назад доля таких вакансий в регионе составляла 37%. Большая часть вакансий — 47% — рассчитана на соискателей с опытом работы от одного года до трех лет. Еще 17% вакансий требуют опыт от трех до шести лет, 2% — свыше шести лет», — поделились с URA.RU аналитики платформы по поиску работы. Брать на работу людей без опыта чаще всего готовы компании из отрасли розничной торговли. Неопытным соискателям компании Свердловской области готовы платить в среднем 40 тысяч рублей. Ранее агентство сообщало, что свердловский депутат Госдумы Максим Иванов предложил отправлять на СВО безработных. Он уверен, что заработная плата обрадует их.