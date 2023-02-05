05 февраля 2023
04 февраля 2023

Свердловские работодатели массово отказываются от неквалифицированных кадров

В Свердловской области стало меньше работы для соискателей без опыта
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчанам стало труднее найти работу без опыта Фото:

В Свердловской области стало меньше работы для соискателей без опыта. Об этом агентству рассказали в пресс-службе платформы по поиску работы hh.ru.

«В первый месяц года в Свердловской области было открыто около 35 тысяч вакансий. Из них только 34% подходили для соискателей без опыта, а год назад доля таких вакансий в регионе составляла 37%. Большая часть вакансий — 47% — рассчитана на соискателей с опытом работы от одного года до трех лет. Еще 17% вакансий требуют опыт от трех до шести лет, 2% — свыше шести лет», — поделились с URA.RU аналитики платформы по поиску работы.

Брать на работу людей без опыта чаще всего готовы компании из отрасли розничной торговли. Неопытным соискателям компании Свердловской области готовы платить в среднем 40 тысяч рублей.

Ранее агентство сообщало, что свердловский депутат Госдумы Максим Иванов предложил отправлять на СВО безработных. Он уверен, что заработная плата обрадует их.

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В Свердловской области стало меньше работы для соискателей без опыта. Об этом агентству рассказали в пресс-службе платформы по поиску работы hh.ru. «В первый месяц года в Свердловской области было открыто около 35 тысяч вакансий. Из них только 34% подходили для соискателей без опыта, а год назад доля таких вакансий в регионе составляла 37%. Большая часть вакансий — 47% — рассчитана на соискателей с опытом работы от одного года до трех лет. Еще 17% вакансий требуют опыт от трех до шести лет, 2% — свыше шести лет», — поделились с URA.RU аналитики платформы по поиску работы. Брать на работу людей без опыта чаще всего готовы компании из отрасли розничной торговли. Неопытным соискателям компании Свердловской области готовы платить в среднем 40 тысяч рублей. Ранее агентство сообщало, что свердловский депутат Госдумы Максим Иванов предложил отправлять на СВО безработных. Он уверен, что заработная плата обрадует их.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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