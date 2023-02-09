09 февраля 2023

В Нижнем Тагиле мужчина выпрыгнул из окна за портфелем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Филармония. Курган, полиция, мвд россии, наряд полиции
На месте происшествия работали полицейские и врачи Фото:

В Нижнем Тагиле Свердловской области вечером 9 февраля мужчина открыл окно своей квартиры, выкинул портфель и следом прыгнул за ним. Об этом сообщает очевидец.

«Это произошло около девяти вечера, мужчина открыл окно квартиры, выкинул свой портфель и прыгнул следом», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на очевидца. Случай произошел в доме №105 по улице Калинина.

По словам очевидца, мужчина упал на козырек дома и остался жив. «Увидев его, я вызвала скорою помощь и полицию», — добавила очевидица.

В МУ МВД «Нижнетагильское» URA.RU рассказали, что мужчина был пьяным. «Он вышел покурить на балкон, не удержался и упал на козырек дома», — пояснили в ведомстве.

Ранее агентство писало, что в Нижнем Тагиле ученик школы №13 поспорил с одноклассниками и выпрыгнул со второго этажа. Предметом спора стала тысяча рублей.

Мужчина упал на козырек и остался жив
Фото:

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В Нижнем Тагиле Свердловской области вечером 9 февраля мужчина открыл окно своей квартиры, выкинул портфель и следом прыгнул за ним. Об этом сообщает очевидец. «Это произошло около девяти вечера, мужчина открыл окно квартиры, выкинул свой портфель и прыгнул следом», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на очевидца. Случай произошел в доме №105 по улице Калинина. По словам очевидца, мужчина упал на козырек дома и остался жив. «Увидев его, я вызвала скорою помощь и полицию», — добавила очевидица. В МУ МВД «Нижнетагильское» URA.RU рассказали, что мужчина был пьяным. «Он вышел покурить на балкон, не удержался и упал на козырек дома», — пояснили в ведомстве. Ранее агентство писало, что в Нижнем Тагиле ученик школы №13 поспорил с одноклассниками и выпрыгнул со второго этажа. Предметом спора стала тысяча рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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