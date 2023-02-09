На месте происшествия работали полицейские и врачи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижнем Тагиле Свердловской области вечером 9 февраля мужчина открыл окно своей квартиры, выкинул портфель и следом прыгнул за ним. Об этом сообщает очевидец.

«Это произошло около девяти вечера, мужчина открыл окно квартиры, выкинул свой портфель и прыгнул следом», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на очевидца. Случай произошел в доме №105 по улице Калинина.

По словам очевидца, мужчина упал на козырек дома и остался жив. «Увидев его, я вызвала скорою помощь и полицию», — добавила очевидица.

В МУ МВД «Нижнетагильское» URA.RU рассказали, что мужчина был пьяным. «Он вышел покурить на балкон, не удержался и упал на козырек дома», — пояснили в ведомстве.

Ранее агентство писало, что в Нижнем Тагиле ученик школы №13 поспорил с одноклассниками и выпрыгнул со второго этажа. Предметом спора стала тысяча рублей.