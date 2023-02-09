На Украине раскрыли, сколько стоит «откупиться» от передовой

«Страна.ua»: командование ВСУ вымогает взятки за освобождение солдат от передовой

10 февраля 2023 в 02:54 Размер текста - 17 +

«Страна.ua»: за несколько тысяч гривен украинский солдат может откупиться от передовой Фото: Официальный сайт президента Украины В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) процветает вымогательство, которое позволяет бойцам не попадать в зону непосредственного проведения боевых действий. Такой информацией делятся сами военнослужащие, пишут украинские СМИ. «За 10-15 тысяч гривен (это порядка 300-400 американских долларов — прим. URA.RU) солдат или сержант может купить возможность не быть направленным на передовую. А за половину боевой надбавки (100 тысяч гривен или примерно 2,7 тысяч долларов — прим. URA.RU) — числиться на передовой и при этом находиться на второй или даже третьей линиях фронта», — пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на рассказы бойцов ВСУ. По данным украинского СМИ, командование регулярно «собирает дань» с похоронных выплат родственникам погибших солдат. При этом положенный отпуск обходится примерно в 540 долларов США. Военнослужащим приходится постоянно «выбивать» деньги у начальства, которое все время ссылается на несуществующие бюрократические задержки. «Страна.ua» сообщает, что в адрес столкнувшихся с коррупцией и обратившихся с жалобами солдат нередко поступают угрозы расправы и обвинения в нарушении Устава. По мнению военного обозревателя Виктора Литовкина, ВСУ в последнее время несут большие потери. Украинские солдаты больше не понимают, за что воюют, об этом рассказал американский журналист Ян Ловетт. Военнослужащие Украины называют свою технику «мусором» и заявляют, что устали сражаться с российской армией. Идею о том, что у бойцов ВСУ больше нет мотивации сражаться, ранее высказал подполковник пушечно-артиллерийского дивизиона Народной милиции ЛНР (ВС РФ) «Тобол». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) процветает вымогательство, которое позволяет бойцам не попадать в зону непосредственного проведения боевых действий. Такой информацией делятся сами военнослужащие, пишут украинские СМИ. «За 10-15 тысяч гривен (это порядка 300-400 американских долларов — прим. URA.RU) солдат или сержант может купить возможность не быть направленным на передовую. А за половину боевой надбавки (100 тысяч гривен или примерно 2,7 тысяч долларов — прим. URA.RU) — числиться на передовой и при этом находиться на второй или даже третьей линиях фронта», — пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на рассказы бойцов ВСУ. По данным украинского СМИ, командование регулярно «собирает дань» с похоронных выплат родственникам погибших солдат. При этом положенный отпуск обходится примерно в 540 долларов США. Военнослужащим приходится постоянно «выбивать» деньги у начальства, которое все время ссылается на несуществующие бюрократические задержки. «Страна.ua» сообщает, что в адрес столкнувшихся с коррупцией и обратившихся с жалобами солдат нередко поступают угрозы расправы и обвинения в нарушении Устава. По мнению военного обозревателя Виктора Литовкина, ВСУ в последнее время несут большие потери. Украинские солдаты больше не понимают, за что воюют, об этом рассказал американский журналист Ян Ловетт. Военнослужащие Украины называют свою технику «мусором» и заявляют, что устали сражаться с российской армией. Идею о том, что у бойцов ВСУ больше нет мотивации сражаться, ранее высказал подполковник пушечно-артиллерийского дивизиона Народной милиции ЛНР (ВС РФ) «Тобол».