Военный эксперт Литовкин: Киев попал в ловушку из-за огромных потерь

ВСУ несут большие потери, также возник дефицит мобилизационного ресурса, из-за чего Украина оказалась в ловушке. Такое мнение высказал военный обозреватель Виктор Литовкин.
«Если они начинают призывать в армию женщин, больных и инвалидов — конечно, с мобилизационным ресурсом у них туго. Тем более, что очень много дезертиров и много людей, которые эмигрировали. Можно сказать, что киевский режим попал в ловушку», — сказал Литовкин Пятому каналу. По его словам, в нынешних условиях Украина не сможет заполнить нехватку военных наемниками, так как они не решают задачи украинского руководства, а просто сражаются за деньги.
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ВСУ несут большие потери, также возник дефицит мобилизационного ресурса, из-за чего Украина оказалась в ловушке. Такое мнение высказал военный обозреватель Виктор Литовкин. «Если они начинают призывать в армию женщин, больных и инвалидов — конечно, с мобилизационным ресурсом у них туго. Тем более, что очень много дезертиров и много людей, которые эмигрировали. Можно сказать, что киевский режим попал в ловушку», — сказал Литовкин Пятому каналу. По его словам, в нынешних условиях Украина не сможет заполнить нехватку военных наемниками, так как они не решают задачи украинского руководства, а просто сражаются за деньги. ВСУ приходится использовать изощренные способы призыва из-за больших потерь, сообщала британская газета Daily Mail. Недавно в Минобороны РФ отчитались, что армия РФ уничтожила около 700 солдат ВСУ за три дня в Соледаре. Из-за потери Соледара Запад решил усилить военную поддержку Украины, заявил URA.RU политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. В Киеве также допускают, что сдадут без боя Бахмут.