Екатеринбуржцы устроили ажиотаж из-за балетной премьеры о Марисе Лиепа

14 февраля 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

Балетный спектакль «Мой отец Марис Лиепа» покажут в Театре оперы и балет 14 февраля Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбуржцы раскупили все билеты на спектакль «Мой отец Марис Лиепа», несмотря на то, что за вход на мероприятие нужно отдать около семи тысяч рублей. Об ажиотаже на презентации программы журналистам рассказала дочь артиста — латвийская балерина Илзе Лиепа. «Я очень рада, что мы сделали такой подарок Екатеринбургу и зрители смогут увидеть именитых артистов. Это интересно, когда история великого артиста балета иллюстрируется и дополняется выступлением самых лучших, ярких и талантливых артистов сегодняшнего поколения. Думаю, что неслучайно билеты задолго до премьеры были раскуплены», — поделилась Лиепа. Сейчас достать пригласительные оказалось невозможно: на сайте билетных касс их в наличии нет. Чтобы посмотреть спектакль «Мой отец Марис Лиепа», екатеринбуржцы должны были выложить около семи тысяч рублей. Как признались организаторы проекта, часть прибыли от продажи билетов по согласованию с администрацией Екатеринбурга пойдет на благотворительные цели. В частности, деньги передадут детским творческим коллективам города. В рамках гала-концерта будут представлены классические постановки, среди которых: «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Ромео и Джульетта», «Дон Кихот» и другие. Исполнять танцевальные партии будут артисты Большого и Мариинского театров, Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Мероприятие пройдет 14 февраля в Театре оперы и балеты. Ранее латвийская балерина Илзе Лиепа представила публике две балетные программы, посвященные судьбам артистов, балетной династии семьи Лиепа и секретам большого балета. В одном из спектаклей Илзе Лиепа зачитывает различные интересные факты о балете, а затем на сцену выходят артисты Большого и Мариинского театров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбуржцы раскупили все билеты на спектакль «Мой отец Марис Лиепа», несмотря на то, что за вход на мероприятие нужно отдать около семи тысяч рублей. Об ажиотаже на презентации программы журналистам рассказала дочь артиста — латвийская балерина Илзе Лиепа. «Я очень рада, что мы сделали такой подарок Екатеринбургу и зрители смогут увидеть именитых артистов. Это интересно, когда история великого артиста балета иллюстрируется и дополняется выступлением самых лучших, ярких и талантливых артистов сегодняшнего поколения. Думаю, что неслучайно билеты задолго до премьеры были раскуплены», — поделилась Лиепа. Сейчас достать пригласительные оказалось невозможно: на сайте билетных касс их в наличии нет. Чтобы посмотреть спектакль «Мой отец Марис Лиепа», екатеринбуржцы должны были выложить около семи тысяч рублей. Как признались организаторы проекта, часть прибыли от продажи билетов по согласованию с администрацией Екатеринбурга пойдет на благотворительные цели. В частности, деньги передадут детским творческим коллективам города. В рамках гала-концерта будут представлены классические постановки, среди которых: «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Ромео и Джульетта», «Дон Кихот» и другие. Исполнять танцевальные партии будут артисты Большого и Мариинского театров, Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Мероприятие пройдет 14 февраля в Театре оперы и балеты. Ранее латвийская балерина Илзе Лиепа представила публике две балетные программы, посвященные судьбам артистов, балетной династии семьи Лиепа и секретам большого балета. В одном из спектаклей Илзе Лиепа зачитывает различные интересные факты о балете, а затем на сцену выходят артисты Большого и Мариинского театров.