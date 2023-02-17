Из плена ВСУ освободили священнослужителя

17 февраля 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

Из украинского плена был освобожден настоятель Свято-Казанского храма в ДНР, сообщила Дарья Морозова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате обмена пленными между Россией и Украиной были освобождены 10 представителей ДНР, среди которых был священнослужитель. Об этом сообщила омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова. «В результате обмена, который состоялся вчера между Российской Федерацией и государством Украина, из плена освобождены десять представителей ДНР. Это девять защитников Республики, а также священнослужитель — настоятель Свято-Казанского храма с. Яровая Краснолиманского района», — написала Дарья Морозова в своем telegram-канале . Также омбудсмен уточнила, что священника незаконно задержали сотрудники украинских силовых структур в сентябре 2022 года, обвинив его в сотрудничестве с РФ. Сейчас освобожденные пленные находятся на территории одного из российских субъектов. Там им предоставляют медицинскую помощь. В скором времени они будут возвращены домой, сообщила Морозова. Российская и украинская стороны периодически проводят обмен пленными на фоне спецоперации. Так, накануне Минобороны РФ сообщило о возвращении в РФ более 100 военнопленных. В ведомстве уточнили, что в плену у Вооруженных сил Украины им угрожала смертельная опасность.

В результате обмена пленными между Россией и Украиной были освобождены 10 представителей ДНР, среди которых был священнослужитель. Об этом сообщила омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова. «В результате обмена, который состоялся вчера между Российской Федерацией и государством Украина, из плена освобождены десять представителей ДНР. Это девять защитников Республики, а также священнослужитель — настоятель Свято-Казанского храма с. Яровая Краснолиманского района», — написала Дарья Морозова в своем telegram-канале. Также омбудсмен уточнила, что священника незаконно задержали сотрудники украинских силовых структур в сентябре 2022 года, обвинив его в сотрудничестве с РФ. Сейчас освобожденные пленные находятся на территории одного из российских субъектов. Там им предоставляют медицинскую помощь. В скором времени они будут возвращены домой, сообщила Морозова. Российская и украинская стороны периодически проводят обмен пленными на фоне спецоперации. Так, накануне Минобороны РФ сообщило о возвращении в РФ более 100 военнопленных. В ведомстве уточнили, что в плену у Вооруженных сил Украины им угрожала смертельная опасность.