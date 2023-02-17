Из плена ВСУ освободили священнослужителя

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Генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников на презентации книги «Ответ священника. Просто о главном…». Москва, священник, крест, церковь, религия, распятие, христианство, православие, островский павел
Из украинского плена был освобожден настоятель Свято-Казанского храма в ДНР, сообщила Дарья Морозова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате обмена пленными между Россией и Украиной были освобождены 10 представителей ДНР, среди которых был священнослужитель. Об этом сообщила омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова.

«В результате обмена, который состоялся вчера между Российской Федерацией и государством Украина, из плена освобождены десять представителей ДНР. Это девять защитников Республики, а также священнослужитель — настоятель Свято-Казанского храма с. Яровая Краснолиманского района», — написала Дарья Морозова в своем telegram-канале. Также омбудсмен уточнила, что священника незаконно задержали сотрудники украинских силовых структур в сентябре 2022 года, обвинив его в сотрудничестве с РФ.

Сейчас освобожденные пленные находятся на территории одного из российских субъектов. Там им предоставляют медицинскую помощь. В скором времени они будут возвращены домой, сообщила Морозова.

Российская и украинская стороны периодически проводят обмен пленными на фоне спецоперации. Так, накануне Минобороны РФ сообщило о возвращении в РФ более 100 военнопленных. В ведомстве уточнили, что в плену у Вооруженных сил Украины им угрожала смертельная опасность.

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В результате обмена пленными между Россией и Украиной были освобождены 10 представителей ДНР, среди которых был священнослужитель. Об этом сообщила омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова. «В результате обмена, который состоялся вчера между Российской Федерацией и государством Украина, из плена освобождены десять представителей ДНР. Это девять защитников Республики, а также священнослужитель — настоятель Свято-Казанского храма с. Яровая Краснолиманского района», — написала Дарья Морозова в своем telegram-канале. Также омбудсмен уточнила, что священника незаконно задержали сотрудники украинских силовых структур в сентябре 2022 года, обвинив его в сотрудничестве с РФ. Сейчас освобожденные пленные находятся на территории одного из российских субъектов. Там им предоставляют медицинскую помощь. В скором времени они будут возвращены домой, сообщила Морозова. Российская и украинская стороны периодически проводят обмен пленными на фоне спецоперации. Так, накануне Минобороны РФ сообщило о возвращении в РФ более 100 военнопленных. В ведомстве уточнили, что в плену у Вооруженных сил Украины им угрожала смертельная опасность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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