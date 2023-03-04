В Екатеринбурге водитель Volkswagen Polo сбил пятилетнюю девочку, которая переходила дорогу с мамой по пешеходному переходу. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Водитель Volkswagen Polo на улице 2-я Новосибирская совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП пострадала пятилетняя девочка, которая на момент ДТП находилась с мамой. С ушибом колена ребенок доставлен в медицинское учреждение», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Авария произошла примерно в 14 часов 4 марта. По словам водителя, он двигался медленно, но женщину с ребенком не заметил. В ГИБДД призвали водителей быть внимательными и снизить скорость при проезде пешеходных переходов.
В Екатеринбурге водитель Volkswagen Polo сбил пятилетнюю девочку, которая переходила дорогу с мамой по пешеходному переходу. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Volkswagen Polo на улице 2-я Новосибирская совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП пострадала пятилетняя девочка, которая на момент ДТП находилась с мамой. С ушибом колена ребенок доставлен в медицинское учреждение», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 14 часов 4 марта. По словам водителя, он двигался медленно, но женщину с ребенком не заметил. В ГИБДД призвали водителей быть внимательными и снизить скорость при проезде пешеходных переходов.