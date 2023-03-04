04 марта 2023
03 марта 2023

В Екатеринбурге сбили пятилетнюю девочку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг День защитника отечества. Пермь, пешеходный переход, пешеходы, движение, автобус, дорога
Екатеринбуржец сбил ребенка, который с мамой переходил пешеходный переход Фото:

В Екатеринбурге водитель Volkswagen Polo сбил пятилетнюю девочку, которая переходила дорогу с мамой по пешеходному переходу. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель Volkswagen Polo на улице 2-я Новосибирская совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП пострадала пятилетняя девочка, которая на момент ДТП находилась с мамой. С ушибом колена ребенок доставлен в медицинское учреждение», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Авария произошла примерно в 14 часов 4 марта. По словам водителя, он двигался медленно, но женщину с ребенком не заметил. В ГИБДД призвали водителей быть внимательными и снизить скорость при проезде пешеходных переходов.

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В Екатеринбурге водитель Volkswagen Polo сбил пятилетнюю девочку, которая переходила дорогу с мамой по пешеходному переходу. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Volkswagen Polo на улице 2-я Новосибирская совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП пострадала пятилетняя девочка, которая на момент ДТП находилась с мамой. С ушибом колена ребенок доставлен в медицинское учреждение», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 14 часов 4 марта. По словам водителя, он двигался медленно, но женщину с ребенком не заметил. В ГИБДД призвали водителей быть внимательными и снизить скорость при проезде пешеходных переходов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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