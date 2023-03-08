Кадыров раскрыл реальную стоимость украденного скакуна Зазу

Кадыров: украденный в Чехии конь Зазу стоил десять миллионов долларов

08 марта 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров заявил, что содержание коня дорого ему обходилось Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чечни Рамзан Кадыров оценил в десять миллионов долларов своего украденного в Чехии коня Зазу. Чешская сторона ранее оценила скакуна лишь в 18 тысяч долларов. «И кстати, попрошу не принижать ценность моего скакуна. СМИ, со слов властей, объявили его стоимость в 18 тысяч долларов. Наверняка это искусственное занижение связано с какими-то финансовыми махинациями ответственных за его содержание и уход, только вот чистокровный Зазу стоит не менее десяти млн долларов. Теперь, узнав его настоящую цену, кто-то хорошо нагреет руки», — написал Рамзан Кадыров в telegram-канале . Он возмутился и задался вопросом, почему его конь не был под охраной. Чехия в 2015 году ввела санкции против Кадырова, из-за чего он лишился дохода от побед лошадей. В 2014 году организаторы скачек в Германии отказались выплачивать призовые деньги за победу Зазу, передает «Дни.ру». Этот конь был частью имущества Кадырова, которое Чехия заморозила в связи с введенными международными санкциями. Во вторник стало известно, что Зазу украли в поселке Крабчице. Его оценили в 18 тысяч долларов, сообщает сайт MK.RU . В чешской полиции заявили, что разыскивают скакуна.

Глава Чечни Рамзан Кадыров оценил в десять миллионов долларов своего украденного в Чехии коня Зазу. Чешская сторона ранее оценила скакуна лишь в 18 тысяч долларов. «И кстати, попрошу не принижать ценность моего скакуна. СМИ, со слов властей, объявили его стоимость в 18 тысяч долларов. Наверняка это искусственное занижение связано с какими-то финансовыми махинациями ответственных за его содержание и уход, только вот чистокровный Зазу стоит не менее десяти млн долларов. Теперь, узнав его настоящую цену, кто-то хорошо нагреет руки», — написал Рамзан Кадыров в telegram-канале. Он возмутился и задался вопросом, почему его конь не был под охраной. Чехия в 2015 году ввела санкции против Кадырова, из-за чего он лишился дохода от побед лошадей. В 2014 году организаторы скачек в Германии отказались выплачивать призовые деньги за победу Зазу, передает «Дни.ру». Этот конь был частью имущества Кадырова, которое Чехия заморозила в связи с введенными международными санкциями. Во вторник стало известно, что Зазу украли в поселке Крабчице. Его оценили в 18 тысяч долларов, сообщает сайт MK.RU. В чешской полиции заявили, что разыскивают скакуна.