Из поселка на западе Чехии украден чистокровный английский жеребец по имени Зазу, который якобы принадлежит главе Чеченской республики Рамзану Кадырову. Об этом сообщает издание Idnes.
«Шестнадцатилетний конь Зазу вместе с другими лошадьми был частью имущества главы Чечни Рамзана Кадырова, которое Чехия конфисковала из-за западных санкций», — уточняет чешское издание. Авторы передают, что конь был украден в ночь на 5 марта из конюшни в поселке Крабчице на западе страны. Жеребец оценивается в 18 тысяч долларов. По словам пресс-секретаря полиции Павла Кофрова, поиски коня продолжаются.
URA.RU отправило запрос в пресс-службу управления главы и правительства Чеченской Республики с целью подтвердить информацию. Ответ ожидается.
Ранее сообщалось, что главе Чеченской республики Рамзану Кадырову подарили коня из Германии в знак признательности к РФ. Глава подчеркнул, что это грациозный скакун легендарной породы Шайр по кличке Маршал.
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Из поселка на западе Чехии украден чистокровный английский жеребец по имени Зазу, который якобы принадлежит главе Чеченской республики Рамзану Кадырову. Об этом сообщает издание Idnes. «Шестнадцатилетний конь Зазу вместе с другими лошадьми был частью имущества главы Чечни Рамзана Кадырова, которое Чехия конфисковала из-за западных санкций», — уточняет чешское издание. Авторы передают, что конь был украден в ночь на 5 марта из конюшни в поселке Крабчице на западе страны. Жеребец оценивается в 18 тысяч долларов. По словам пресс-секретаря полиции Павла Кофрова, поиски коня продолжаются. URA.RU отправило запрос в пресс-службу управления главы и правительства Чеченской Республики с целью подтвердить информацию. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что главе Чеченской республики Рамзану Кадырову подарили коня из Германии в знак признательности к РФ. Глава подчеркнул, что это грациозный скакун легендарной породы Шайр по кличке Маршал.