Екатеринбуржец ответил чешскому журналу татуировкой на всю руку Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Житель Екатеринбурга набил татуировку с обложки чешского журнала, на котором изображен Путин, Лавров, Шойгу и ядерная кнопка. Также мужчина изобразил на своей руке запрет Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Об этом корреспонденту URA.RU рассказал тату-мастер Василий Суворов.

«Эту тату делали через пару месяцев после начала СВО. Запретили Фейсбук (деятельность запрещена в РФ) у нас за их неадекватную политику. В это время вышел чешский журнал, где на обложке стояли Путин, Шойгу и Лавров возле красной кнопки с вопросом: нам нажать?», — сказал Василий Суворов.

Он уверен, что татуировка творческое отражение действительности в художественном образе. «Тигр, это ассоциация клиента с собой — защитник семьи, хищник. На фоне исторические события, которые попадут в учебники истории. Мы живем в это необыкновенное время», — добавил тату-мастер.

Ранее, получивший контузию свердловский солдат из ЧВК набил татуировку со взорванным Капитолием. Местный тату-мастер заметил, что после начала СВО клиентов с желанием набить патриотические татуировки стало больше.