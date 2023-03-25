Медведев обозначил, какой должна быть армия для успешной защиты РФ

Медведев: успешной защите РФ сейчас соответствует армия, основанная на призыве и контракте

25 марта 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

По мнению Медведева, успешной защите РФ соответствует армия, основанная на призыве и контракте Фото: Владимир Андреев © URA.RU Успешной защите РФ сейчас соответствует смешанная армия, основанная на призыве и на контракте. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «На мой взгляд, в настоящий момент успешной защите нашей Отчизны соответствует смешанная армия, основанная и на призыве, и на контракте. Второе: безусловно, СВО повлияла, и самым существенным образом, поскольку сила армии проверяется в период военных действий», — сказал Медведев в интервью российским СМИ, передает РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ отметил, что численность армии должна возрасти. «Это не менее 1,5 млн человек», — напомнил он. Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял о необходимости довести численность ВС России до 1,5 млн военнослужащих, передает деловое издание «Взгляд». Он также поручил удвоить производство высокоточных ракет. Этим займется корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Успешной защите РФ сейчас соответствует смешанная армия, основанная на призыве и на контракте. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «На мой взгляд, в настоящий момент успешной защите нашей Отчизны соответствует смешанная армия, основанная и на призыве, и на контракте. Второе: безусловно, СВО повлияла, и самым существенным образом, поскольку сила армии проверяется в период военных действий», — сказал Медведев в интервью российским СМИ, передает РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ отметил, что численность армии должна возрасти. «Это не менее 1,5 млн человек», — напомнил он. Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял о необходимости довести численность ВС России до 1,5 млн военнослужащих, передает деловое издание «Взгляд». Он также поручил удвоить производство высокоточных ракет. Этим займется корпорация «Тактическое ракетное вооружение».