Медведев обозначил, какой должна быть армия для успешной защиты РФ

Успешной защите РФ сейчас соответствует смешанная армия, основанная на призыве и на контракте. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«На мой взгляд, в настоящий момент успешной защите нашей Отчизны соответствует смешанная армия, основанная и на призыве, и на контракте. Второе: безусловно, СВО повлияла, и самым существенным образом, поскольку сила армии проверяется в период военных действий», — сказал Медведев в интервью российским СМИ, передает РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ отметил, что численность армии должна возрасти. «Это не менее 1,5 млн человек», — напомнил он.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял о необходимости довести численность ВС России до 1,5 млн военнослужащих, передает деловое издание «Взгляд». Он также поручил удвоить производство высокоточных ракет. Этим займется корпорация «Тактическое ракетное вооружение».
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