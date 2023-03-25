Медведев обозначил, какой должна быть армия для успешной защиты РФ

Медведев: успешной защите РФ сейчас соответствует армия, основанная на призыве и контракте
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XXVIII съезд партии
По мнению Медведева, успешной защите РФ соответствует армия, основанная на призыве и контракте Фото:

Успешной защите РФ сейчас соответствует смешанная армия, основанная на призыве и на контракте. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«На мой взгляд, в настоящий момент успешной защите нашей Отчизны соответствует смешанная армия, основанная и на призыве, и на контракте. Второе: безусловно, СВО повлияла, и самым существенным образом, поскольку сила армии проверяется в период военных действий», — сказал Медведев в интервью российским СМИ, передает РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ отметил, что численность армии должна возрасти. «Это не менее 1,5 млн человек», — напомнил он.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял о необходимости довести численность ВС России до 1,5 млн военнослужащих, передает деловое издание «Взгляд». Он также поручил удвоить производство высокоточных ракет. Этим займется корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Успешной защите РФ сейчас соответствует смешанная армия, основанная на призыве и на контракте. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «На мой взгляд, в настоящий момент успешной защите нашей Отчизны соответствует смешанная армия, основанная и на призыве, и на контракте. Второе: безусловно, СВО повлияла, и самым существенным образом, поскольку сила армии проверяется в период военных действий», — сказал Медведев в интервью российским СМИ, передает РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ отметил, что численность армии должна возрасти. «Это не менее 1,5 млн человек», — напомнил он. Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял о необходимости довести численность ВС России до 1,5 млн военнослужащих, передает деловое издание «Взгляд». Он также поручил удвоить производство высокоточных ракет. Этим займется корпорация «Тактическое ракетное вооружение».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...