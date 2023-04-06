В Екатеринбурге важный проспект встал в многокилометровую глухую пробку

В Екатеринбурге проспект Космонавтов встал в шестикилометровую пробку из-за фуры

06 апреля 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

Жителям Уралмаша и Эльмаша придется добираться домой чуть дольше обычного из-за пробки Фото: Размик Закарян © URA.RU Проспект Космонавтов в Екатеринбурге, соединяющий центр города и районы Уралмаш и Эльмаш, встал в шестикилометровую пробку из-за фуры, которая зацепила контактную цепь троллейбусов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «2ГИС» и представитель УГМК Алексей Свалов. «Из-за этого водителя встал весь трафик на Космонавтов. Идиот. Водитель фуры перевозил вагон и зацепил контактную цепь троллейбусов», — написал Свалов в своем telegram-канале. Судя по карте «2ГИС», пробка тянется от ТРЦ Veer Mall до ул. Челюскинцев. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «На данном участке уже работает спецслужба. Действительно, перевозили вагон, он зацепил повисший провод, и произошел его обрыв», — пояснили в ведомстве. Ранее на перекрестке Радищева — Московская в Екатеринбурге внедорожник столкнулся с трамваем. Из-за этого на участке образовались 10-бальные пробки. Причиной пробки стала фура, которая зацепила провода Фото: telegram-канал «Свалов пишет…» Пробка тянется в сторону Уралмаша на протяжении 6 км Скриншот с «2ГИС»

Проспект Космонавтов в Екатеринбурге, соединяющий центр города и районы Уралмаш и Эльмаш, встал в шестикилометровую пробку из-за фуры, которая зацепила контактную цепь троллейбусов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «2ГИС» и представитель УГМК Алексей Свалов. «Из-за этого водителя встал весь трафик на Космонавтов. Идиот. Водитель фуры перевозил вагон и зацепил контактную цепь троллейбусов», — написал Свалов в своем telegram-канале. Судя по карте «2ГИС», пробка тянется от ТРЦ Veer Mall до ул. Челюскинцев. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «На данном участке уже работает спецслужба. Действительно, перевозили вагон, он зацепил повисший провод, и произошел его обрыв», — пояснили в ведомстве. Ранее на перекрестке Радищева — Московская в Екатеринбурге внедорожник столкнулся с трамваем. Из-за этого на участке образовались 10-бальные пробки.