В Екатеринбурге важный проспект встал в многокилометровую глухую пробку

В Екатеринбурге проспект Космонавтов встал в шестикилометровую пробку из-за фуры
© Служба новостей «URA.RU»
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Весенняя оттепель и грязь на улицах. Екатеринбург, пробка, движение, трасса, автомобили
Жителям Уралмаша и Эльмаша придется добираться домой чуть дольше обычного из-за пробки Фото:

Проспект Космонавтов в Екатеринбурге, соединяющий центр города и районы Уралмаш и Эльмаш, встал в шестикилометровую пробку из-за фуры, которая зацепила контактную цепь троллейбусов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «2ГИС» и представитель УГМК Алексей Свалов.

«Из-за этого водителя встал весь трафик на Космонавтов. Идиот. Водитель фуры перевозил вагон и зацепил контактную цепь троллейбусов», — написал Свалов в своем telegram-канале. Судя по карте «2ГИС», пробка тянется от ТРЦ Veer Mall до ул. Челюскинцев.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «На данном участке уже работает спецслужба. Действительно, перевозили вагон, он зацепил повисший провод, и произошел его обрыв», — пояснили в ведомстве.

Ранее на перекрестке Радищева — Московская в Екатеринбурге внедорожник столкнулся с трамваем. Из-за этого на участке образовались 10-бальные пробки.

Пробка на проспекте Космонавтов 6 апреля 2023 года
Причиной пробки стала фура, которая зацепила провода
Фото:
Пробка на проспекте Космонавтов тянется в сторону Уралмаша на протяжении 6 км
Пробка тянется в сторону Уралмаша на протяжении 6 км

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Проспект Космонавтов в Екатеринбурге, соединяющий центр города и районы Уралмаш и Эльмаш, встал в шестикилометровую пробку из-за фуры, которая зацепила контактную цепь троллейбусов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «2ГИС» и представитель УГМК Алексей Свалов. «Из-за этого водителя встал весь трафик на Космонавтов. Идиот. Водитель фуры перевозил вагон и зацепил контактную цепь троллейбусов», — написал Свалов в своем telegram-канале. Судя по карте «2ГИС», пробка тянется от ТРЦ Veer Mall до ул. Челюскинцев. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «На данном участке уже работает спецслужба. Действительно, перевозили вагон, он зацепил повисший провод, и произошел его обрыв», — пояснили в ведомстве. Ранее на перекрестке Радищева — Московская в Екатеринбурге внедорожник столкнулся с трамваем. Из-за этого на участке образовались 10-бальные пробки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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