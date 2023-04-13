Россиянка создала канал, в котором убивает животных за лайки Полиция начала поиски автора канала, который издевается над животными за лайки 13 апреля 2023 в 19:54 Размер текста - 17 + В канале девушка предлагает за лайки выбрать способ истязания животных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Девушка из России создала telegram-канал, в котором публикует видео с убийством котов. Там она устраивает голосования о способах истязания животных. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили о начале проверки. «Привет, на этом канале будем убивать и пытать Барсика с Муркой. С каждым днем наказания все сильнее, и только, наверное, ваши подписки одобряют казнь пушистым уродам», — следует из описания канала, его текст приводит интернет-издание Lenta.ru. Предположительно, канал ведет школьница. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю начали проверку. Автор канала разыскивается, заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, канал могут вести несколько человек. Бурматов отметил, что благодаря наклейке на подоконнике, которую он увидел в видеоролике, поиски пойдут быстрее. Девушка из России создала telegram-канал, в котором публикует видео с убийством котов. Там она устраивает голосования о способах истязания животных. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили о начале проверки. «Привет, на этом канале будем убивать и пытать Барсика с Муркой. С каждым днем наказания все сильнее, и только, наверное, ваши подписки одобряют казнь пушистым уродам», — следует из описания канала, его текст приводит интернет-издание Lenta.ru. Предположительно, канал ведет школьница. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю начали проверку. Автор канала разыскивается, заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, канал могут вести несколько человек. Бурматов отметил, что благодаря наклейке на подоконнике, которую он увидел в видеоролике, поиски пойдут быстрее. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям