Россиянка создала канал, в котором убивает животных за лайки

Девушка из России создала telegram-канал, в котором публикует видео с убийством котов. Там она устраивает голосования о способах истязания животных. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили о начале проверки.
«Привет, на этом канале будем убивать и пытать Барсика с Муркой. С каждым днем наказания все сильнее, и только, наверное, ваши подписки одобряют казнь пушистым уродам», — следует из описания канала, его текст приводит интернет-издание Lenta.ru. Предположительно, канал ведет школьница. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю начали проверку.
Автор канала разыскивается, заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, канал могут вести несколько человек. Бурматов отметил, что благодаря наклейке на подоконнике, которую он увидел в видеоролике, поиски пойдут быстрее.
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