Россиянка создала канал, в котором убивает животных за лайки

Полиция начала поиски автора канала, который издевается над животными за лайки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ТРЦ "Гипер Сити" и "Пушкинский". Курган , торговый центр, телефон, куар код, QR код, QR
В канале девушка предлагает за лайки выбрать способ истязания животных Фото:

Девушка из России создала telegram-канал, в котором публикует видео с убийством котов. Там она устраивает голосования о способах истязания животных. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили о начале проверки.

«Привет, на этом канале будем убивать и пытать Барсика с Муркой. С каждым днем наказания все сильнее, и только, наверное, ваши подписки одобряют казнь пушистым уродам», — следует из описания канала, его текст приводит интернет-издание Lenta.ru. Предположительно, канал ведет школьница. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю начали проверку.

Автор канала разыскивается, заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, канал могут вести несколько человек. Бурматов отметил, что благодаря наклейке на подоконнике, которую он увидел в видеоролике, поиски пойдут быстрее.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Девушка из России создала telegram-канал, в котором публикует видео с убийством котов. Там она устраивает голосования о способах истязания животных. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили о начале проверки. «Привет, на этом канале будем убивать и пытать Барсика с Муркой. С каждым днем наказания все сильнее, и только, наверное, ваши подписки одобряют казнь пушистым уродам», — следует из описания канала, его текст приводит интернет-издание Lenta.ru. Предположительно, канал ведет школьница. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю начали проверку. Автор канала разыскивается, заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, канал могут вести несколько человек. Бурматов отметил, что благодаря наклейке на подоконнике, которую он увидел в видеоролике, поиски пойдут быстрее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...