Назначен новый командующий Балтийским флотом

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Вице-адмирал Владимир Воробьев назначен командующим Балтийским флотом Фото:

Вице-адмирал Владимир Воробьев назначен командующим Балтийским флотом. Об этом сообщает источник ТАСС.

«Владимир Воробьев назначен на должность командующего Балтийским флотом ВМФ России», — передает издание со ссылкой на источник, близкий в военному ведомству. На сайте Балтийского флота информации о назначении нет.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ведомства. Ответ ожидается.

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Вице-адмирал Владимир Воробьев назначен командующим Балтийским флотом. Об этом сообщает источник ТАСС. «Владимир Воробьев назначен на должность командующего Балтийским флотом ВМФ России», — передает издание со ссылкой на источник, близкий в военному ведомству. На сайте Балтийского флота информации о назначении нет. URA.RU направило запрос в пресс-службу ведомства. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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