Назначен новый командующий Балтийским флотом

21 апреля 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

Вице-адмирал Владимир Воробьев назначен командующим Балтийским флотом Фото: Сергей Русанов © URA.RU Вице-адмирал Владимир Воробьев назначен командующим Балтийским флотом. Об этом сообщает источник ТАСС. «Владимир Воробьев назначен на должность командующего Балтийским флотом ВМФ России», — передает издание со ссылкой на источник, близкий в военному ведомству. На сайте Балтийского флота информации о назначении нет. URA.RU направило запрос в пресс-службу ведомства. Ответ ожидается.

Вице-адмирал Владимир Воробьев назначен командующим Балтийским флотом. Об этом сообщает источник ТАСС. «Владимир Воробьев назначен на должность командующего Балтийским флотом ВМФ России», — передает издание со ссылкой на источник, близкий в военному ведомству. На сайте Балтийского флота информации о назначении нет. URA.RU направило запрос в пресс-службу ведомства. Ответ ожидается.