Назначен новый командующий Балтийским флотом

Вице-адмирал Владимир Воробьев назначен командующим Балтийским флотом
Вице-адмирал Владимир Воробьев назначен командующим Балтийским флотом. Об этом сообщает источник ТАСС.
«Владимир Воробьев назначен на должность командующего Балтийским флотом ВМФ России», — передает издание со ссылкой на источник, близкий в военному ведомству. На сайте Балтийского флота информации о назначении нет.
URA.RU направило запрос в пресс-службу ведомства. Ответ ожидается.
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