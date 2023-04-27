Минфин: Россия практически полностью отказалась от доллара

27 апреля 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

В России практически полностью отказались от доллара, сообщил зампред ВТБ Алексей Моисеев Фото: Анна Майорова © URA.RU В России почти полностью прекратились трансграничные расчеты в долларах. Об этом рассказал замглавы Минфина России Алексей Моисеев на конференции РБК и рейтингового агентства НКР «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0». «Я думаю, что ни для кого не секрет, что расчеты „рубль — доллар“ трансграничные практически. Я бы сказал, что их нет», — сообщил Алексей Моисеев. Его цитирует РБК. Он уточнил, что единичные транзакции происходят, но их уже нельзя назвать системными. Моисеев считает, что та же ситуация произойдет и с долларом. Зампред ВТБ Анатолий Печатников сообщил, что российские вкладчики перестанут вкладывать в доллары и евро до конца 2025 года. Он отметил, что объем валютных вкладов уже снизился, передает RT.

В России почти полностью прекратились трансграничные расчеты в долларах. Об этом рассказал замглавы Минфина России Алексей Моисеев на конференции РБК и рейтингового агентства НКР «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0». «Я думаю, что ни для кого не секрет, что расчеты „рубль — доллар“ трансграничные практически. Я бы сказал, что их нет», — сообщил Алексей Моисеев. Его цитирует РБК. Он уточнил, что единичные транзакции происходят, но их уже нельзя назвать системными. Моисеев считает, что та же ситуация произойдет и с долларом. Зампред ВТБ Анатолий Печатников сообщил, что российские вкладчики перестанут вкладывать в доллары и евро до конца 2025 года. Он отметил, что объем валютных вкладов уже снизился, передает RT.