Минфин: Россия практически полностью отказалась от доллара

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Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, курс валют, финансы, деньги, доллары, курс доллара, валюта, доллар
В России практически полностью отказались от доллара, сообщил зампред ВТБ Алексей Моисеев Фото:

В России почти полностью прекратились трансграничные расчеты в долларах. Об этом рассказал замглавы Минфина России Алексей Моисеев на конференции РБК и рейтингового агентства НКР «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0».

«Я думаю, что ни для кого не секрет, что расчеты „рубль — доллар“ трансграничные практически. Я бы сказал, что их нет», — сообщил Алексей Моисеев. Его цитирует РБК. Он уточнил, что единичные транзакции происходят, но их уже нельзя назвать системными. Моисеев считает, что та же ситуация произойдет и с долларом.

Зампред ВТБ Анатолий Печатников сообщил, что российские вкладчики перестанут вкладывать в доллары и евро до конца 2025 года. Он отметил, что объем валютных вкладов уже снизился, передает RT.

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В России почти полностью прекратились трансграничные расчеты в долларах. Об этом рассказал замглавы Минфина России Алексей Моисеев на конференции РБК и рейтингового агентства НКР «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0». «Я думаю, что ни для кого не секрет, что расчеты „рубль — доллар“ трансграничные практически. Я бы сказал, что их нет», — сообщил Алексей Моисеев. Его цитирует РБК. Он уточнил, что единичные транзакции происходят, но их уже нельзя назвать системными. Моисеев считает, что та же ситуация произойдет и с долларом. Зампред ВТБ Анатолий Печатников сообщил, что российские вкладчики перестанут вкладывать в доллары и евро до конца 2025 года. Он отметил, что объем валютных вкладов уже снизился, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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