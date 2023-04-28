Екатеринбурженка упала в реку Исеть. Фото

29 апреля 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Женщину из воды вытащили пожарные, которые патрулировали местность Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге днем 29 апреля женщина упала в реку Исеть. Ее заметили пожарные, которые патрулировали береговую линию, они же вытащили женщину из воды, сообщили в региональном МЧС. «Сегодня днем в Екатеринбурге женщина упала в воду реки Исеть. Ее спасли пожарные, которые патрулировали береговую линию», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Вытащив женщину из воды, спасатели передали ее бригаде скорой помощи. В ведомстве добавили, что в спасении пострадавшей участвовали пять человек. По какой причине женщина упала в воду не указывается. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге гражданин Египта упал с трехметровой набережной. Он делал селфи. Фото: telegram-канал «МЧС Свердловск» Фото: telegram-канал «МЧС Свердловск» Фото: telegram-канал «МЧС Свердловск»

В Екатеринбурге днем 29 апреля женщина упала в реку Исеть. Ее заметили пожарные, которые патрулировали береговую линию, они же вытащили женщину из воды, сообщили в региональном МЧС. «Сегодня днем в Екатеринбурге женщина упала в воду реки Исеть. Ее спасли пожарные, которые патрулировали береговую линию», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Вытащив женщину из воды, спасатели передали ее бригаде скорой помощи. В ведомстве добавили, что в спасении пострадавшей участвовали пять человек. По какой причине женщина упала в воду не указывается. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге гражданин Египта упал с трехметровой набережной. Он делал селфи.