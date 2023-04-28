В Екатеринбурге днем 29 апреля женщина упала в реку Исеть. Ее заметили пожарные, которые патрулировали береговую линию, они же вытащили женщину из воды, сообщили в региональном МЧС.
«Сегодня днем в Екатеринбурге женщина упала в воду реки Исеть. Ее спасли пожарные, которые патрулировали береговую линию», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Вытащив женщину из воды, спасатели передали ее бригаде скорой помощи. В ведомстве добавили, что в спасении пострадавшей участвовали пять человек. По какой причине женщина упала в воду не указывается.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге гражданин Египта упал с трехметровой набережной. Он делал селфи.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.