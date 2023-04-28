28 апреля 2023

Екатеринбурженка упала в реку Исеть. Фото

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Жизнь города во время нерабочей недели, объявленной президентом РФ для снижения темпов распространения коронавируса COVID-19. Пятый день. Екатеринбург, набережная городского пруда, набережная реки исеть
Женщину из воды вытащили пожарные, которые патрулировали местность Фото:

В Екатеринбурге днем 29 апреля женщина упала в реку Исеть. Ее заметили пожарные, которые патрулировали береговую линию, они же вытащили женщину из воды, сообщили в региональном МЧС.

«Сегодня днем в Екатеринбурге женщина упала в воду реки Исеть. Ее спасли пожарные, которые патрулировали береговую линию», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Вытащив женщину из воды, спасатели передали ее бригаде скорой помощи. В ведомстве добавили, что в спасении пострадавшей участвовали пять человек. По какой причине женщина упала в воду не указывается.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге гражданин Египта упал с трехметровой набережной. Он делал селфи.

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В Екатеринбурге днем 29 апреля женщина упала в реку Исеть. Ее заметили пожарные, которые патрулировали береговую линию, они же вытащили женщину из воды, сообщили в региональном МЧС. «Сегодня днем в Екатеринбурге женщина упала в воду реки Исеть. Ее спасли пожарные, которые патрулировали береговую линию», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Вытащив женщину из воды, спасатели передали ее бригаде скорой помощи. В ведомстве добавили, что в спасении пострадавшей участвовали пять человек. По какой причине женщина упала в воду не указывается. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге гражданин Египта упал с трехметровой набережной. Он делал селфи.
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