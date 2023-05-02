В России сравнили цены на междугородние рейсы и на перелеты за рубеж

03 мая 2023 в 05:16 Размер текста - 17 +

Россияне предпочли для путешествий Москву, Санкт-Петербург и Сочи Фото: Сергей Русанов © URA.RU В России сравнили стоимость авиабилетов на внутренние и зарубежные рейсы. По самым популярным направлениям внутри РФ перелеты в среднем подорожали на 10%. На наиболее востребованные зарубежные рейсы билеты наоборот стали дешевле. «Перелеты по самым популярным туристическим направлениям в РФ подорожали год к году в среднем на 7—10%, тогда как перелеты за рубеж в основном подешевели. Это показал опрос трех билетных агрегаторов», — сообщает « Коммерсант ». В числе наиболее востребованных российских городов для посещения в майские праздники стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Минеральные Воды и Екатеринбург. Стоимость билетов рассчитывалась в один конец в период с 28 апреля по 11 мая, поиск и покупка — за месяц до даты вылета. По данным авиапоисковиков Aviasales и OneTwoTrip, стоимость билетов в Москву и Петербург из российских городов на майские праздники выросла на 9%. Перелет в Калининград стал дороже на 11%, в Минводы — на 10%. При этом стоимость билетов в Сочи, согласно данным двух агрегаторов, понизилась на 12,5%, в Екатеринбург — на 10%. Среди зарубежных направлений цены на билеты в Стамбул упали на 20%, в Анталию — на 36%: цена снизилась на 19,5 тысяч рублей и 17 тысяч рублей соответственно. Перелеты в Ереван и Ташкент подорожали на 5%. Ранее крупные агрегаторы указали на рост цен на авиабилеты в среднем на 5-7% относительно 2022 года. По их словам, в России выросла стоимость авиабилетов , рейсы которых назначены с апреля по октябрь этого года. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко порекомендовала не тратить на отдых свыше месячного семейного бюджета. По ее мнению, стоит сокращать расходы на ненужные вещи, чтобы иметь больше денег для отпускной копилки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России сравнили стоимость авиабилетов на внутренние и зарубежные рейсы. По самым популярным направлениям внутри РФ перелеты в среднем подорожали на 10%. На наиболее востребованные зарубежные рейсы билеты наоборот стали дешевле. «Перелеты по самым популярным туристическим направлениям в РФ подорожали год к году в среднем на 7—10%, тогда как перелеты за рубеж в основном подешевели. Это показал опрос трех билетных агрегаторов», — сообщает «Коммерсант». В числе наиболее востребованных российских городов для посещения в майские праздники стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Минеральные Воды и Екатеринбург. Стоимость билетов рассчитывалась в один конец в период с 28 апреля по 11 мая, поиск и покупка — за месяц до даты вылета. По данным авиапоисковиков Aviasales и OneTwoTrip, стоимость билетов в Москву и Петербург из российских городов на майские праздники выросла на 9%. Перелет в Калининград стал дороже на 11%, в Минводы — на 10%. При этом стоимость билетов в Сочи, согласно данным двух агрегаторов, понизилась на 12,5%, в Екатеринбург — на 10%. Среди зарубежных направлений цены на билеты в Стамбул упали на 20%, в Анталию — на 36%: цена снизилась на 19,5 тысяч рублей и 17 тысяч рублей соответственно. Перелеты в Ереван и Ташкент подорожали на 5%. Ранее крупные агрегаторы указали на рост цен на авиабилеты в среднем на 5-7% относительно 2022 года. По их словам, в России выросла стоимость авиабилетов, рейсы которых назначены с апреля по октябрь этого года. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко порекомендовала не тратить на отдых свыше месячного семейного бюджета. По ее мнению, стоит сокращать расходы на ненужные вещи, чтобы иметь больше денег для отпускной копилки.