Садоводам рассказали, почему не стоит высаживать рассаду в майские праздники

Председатель клуба «Цветоводы Москвы» Жашкова: рассада рискует погибнуть из-за майских заморозков

06 мая 2023 в 19:47 Размер текста - 17 +

Рассада, высаженная в начале мая, может погибнуть из-за весенних заморозков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В майские праздники случаются заморозки, поэтому не стоит торопиться с высаживанием рассады в открытый грунт и теплицы. Из-за стресса, вызванного похолоданием, растения необходимо обрабатывать специальными средствами. Об этом рассказала председатель клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова. «Если растения уже посажены и листья у них большие, то в мороз нужно укрыть. До похолодания хорошо бы их опрыскать „Эпином“, потому что он помогает пережить стрессовые условия. Если же не успели, то после заморозков можно опрыскать растения препаратом „Циркон“ — он поможет восстановиться после стресса», — рассказывает Жашкова телеканалу 360. По ее словам, в теплицах также необходимо укрывать растения несколькими пленками, так как они не способны сохранять тепло ночью. «Еще рано высаживать рассаду. На майские праздники всегда бывают похолодания, заморозки», — отмечает Жашкова. Также Татьяна Жашкова напоминает и о народных приметах. «Черемуха зацвела — это первые весенние заморозки. А когда дуб будет пускать свои листья, будут заморозки и похолодание вплоть до ночных, а это, как правило, происходит во второй половине мая», — отмечает она. По словам Жашковой, заморозки до пяти градусов могут перенести многолетние цветы, которые «сначала сникнут, но на солнце придут в норму». Однолетники и рассада хуже всего переносят перепады температуры. Также холод не перенесет и рассада, купленная из теплицы — по словам эксперта, она «может погибнуть после заморозков». Ранее врач-дерматолог Александра Филева рассказала, что дачные удобрения могут быть опасны для здоровья. Они могут вызвать аллергическую реакцию, вызвать приступ кашля, слезоточивость, зуд, рвоту и другие негативные реакции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В майские праздники случаются заморозки, поэтому не стоит торопиться с высаживанием рассады в открытый грунт и теплицы. Из-за стресса, вызванного похолоданием, растения необходимо обрабатывать специальными средствами. Об этом рассказала председатель клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова. «Если растения уже посажены и листья у них большие, то в мороз нужно укрыть. До похолодания хорошо бы их опрыскать „Эпином“, потому что он помогает пережить стрессовые условия. Если же не успели, то после заморозков можно опрыскать растения препаратом „Циркон“ — он поможет восстановиться после стресса», — рассказывает Жашкова телеканалу 360. По ее словам, в теплицах также необходимо укрывать растения несколькими пленками, так как они не способны сохранять тепло ночью. «Еще рано высаживать рассаду. На майские праздники всегда бывают похолодания, заморозки», — отмечает Жашкова. Также Татьяна Жашкова напоминает и о народных приметах. «Черемуха зацвела — это первые весенние заморозки. А когда дуб будет пускать свои листья, будут заморозки и похолодание вплоть до ночных, а это, как правило, происходит во второй половине мая», — отмечает она. По словам Жашковой, заморозки до пяти градусов могут перенести многолетние цветы, которые «сначала сникнут, но на солнце придут в норму». Однолетники и рассада хуже всего переносят перепады температуры. Также холод не перенесет и рассада, купленная из теплицы — по словам эксперта, она «может погибнуть после заморозков». Ранее врач-дерматолог Александра Филева рассказала, что дачные удобрения могут быть опасны для здоровья. Они могут вызвать аллергическую реакцию, вызвать приступ кашля, слезоточивость, зуд, рвоту и другие негативные реакции.