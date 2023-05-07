Активисты организовали мероприятие в честь Великой Победы (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Миассе Челябинской области прошел автопробег, посвященный празднику Великой Победы. Мероприятие было организовано активистами сообщества волонтеров «ZOV Миасса».

«Огромное спасибо всем участникам сегодняшнего автопробега „Za Победу“, посвященному Великой Победе над фашизмом, организованного для поднятия духа наших воинов и для сплочения горожан. Благодаря нашему единству наши защитники, наши Герои понимают, что у них крепкий тыл», — говорится в сообществе «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры добавили, что благодаря таким мероприятиям мобилизованные, находящиеся сейчас на передовой, видят, что народ с ними и за них, чувствует поддержку. Об этом организаторам лично сказали действующие военные, находящиеся в отпуске.

«Огромное спасибо всем, кто так или иначе принял участие в мероприятии: встречным автомобилям, которые приветствовали нас сигналами, людям, которые отдавали воинские приветствия, махали, улыбались, крестили нас и ждали с флагами. Огромное впечатление произвел мужчина в старом городе, который при виде колонны встал на колени… Просто до мурашек…», — рассказали активисты.

Волонтеры из Миасса помогают фронту с начала спецоперации. Ранее миасский муниципалитет наградил их золотыми знаками «Za Победу».

Автопробег собрал десятки машин с флагами Сообщество «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».

Активисты чествовали погибших воинов Сообщество «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».