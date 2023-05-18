18 мая 2023

Автоэксперты перечислили минусы автомобилей, ввезенных по схеме параллельного импорта

Известия: у ввезенных по параллельному импорту автомобилей найдены минусы
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Финал звездного конкура. Екатеринбург, ауди, audi, элитное авто
Доработка ввозимых по параллельному импорту автомобилей может превышать миллион рублей (Audi, фото из архива) Фото:

Доработка автомобилей, которые ввозятся в Россию по схеме параллельного импорта из южных стран, может превышать миллион рублей. Основные траты придутся на оптику, подвеску и обогрев, уточнили эксперты.

«Владельцы будут вынуждены вкладывать дополнительные деньги, чтобы адаптировать машину к климатическим условиям. Прежде всего речь идет про базовые функции, такие как отопление и освещение», — пояснил «Известиям» гендиректор Larte Design Дмитрий Полунин.

Эксперт уточнил, что у премиальных марок автомобилей, например, Porsche или Audi, придется заменить оптику, так как она не подходит для российских условий. Кроме того, для всех моделей машин придется усиливать подвеску и увеличивать дорожный просвет. Такие доработки превышают по стоимости 300 тысяч рублей. Другие эксперты отметили слабую систему отопления и неморозостойкие детали, жидкости и масла.

«В автомобилях из ОАЭ акцент делается на более мощную систему кондиционирования. Из-за этого у них очень слабые печки, отсутствуют подогревы руля, лобового стекла и сидений. Без переделки транспортное средство будет портиться гораздо быстрее», — добавил гендиректор компании «Мой автопрокат» Дмитрий Матвеев.

Кроме того, многие иностранные автомобили сложно обслуживать, так как нет компетентных специалистов и оборудования. Ранее URA.RU сообщало, что в России стали развивать параллельный импорт и собственное производство после ухода иностранных компаний с рынка в РФ. URA.RU приводило подробный список автомобилей, которые можно купить в 2023 году. Автодилеры уже пожаловались на минусы параллельного импорта машин.

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Доработка автомобилей, которые ввозятся в Россию по схеме параллельного импорта из южных стран, может превышать миллион рублей. Основные траты придутся на оптику, подвеску и обогрев, уточнили эксперты. «Владельцы будут вынуждены вкладывать дополнительные деньги, чтобы адаптировать машину к климатическим условиям. Прежде всего речь идет про базовые функции, такие как отопление и освещение», — пояснил «Известиям» гендиректор Larte Design Дмитрий Полунин. Эксперт уточнил, что у премиальных марок автомобилей, например, Porsche или Audi, придется заменить оптику, так как она не подходит для российских условий. Кроме того, для всех моделей машин придется усиливать подвеску и увеличивать дорожный просвет. Такие доработки превышают по стоимости 300 тысяч рублей. Другие эксперты отметили слабую систему отопления и неморозостойкие детали, жидкости и масла. «В автомобилях из ОАЭ акцент делается на более мощную систему кондиционирования. Из-за этого у них очень слабые печки, отсутствуют подогревы руля, лобового стекла и сидений. Без переделки транспортное средство будет портиться гораздо быстрее», — добавил гендиректор компании «Мой автопрокат» Дмитрий Матвеев. Кроме того, многие иностранные автомобили сложно обслуживать, так как нет компетентных специалистов и оборудования. Ранее URA.RU сообщало, что в России стали развивать параллельный импорт и собственное производство после ухода иностранных компаний с рынка в РФ. URA.RU приводило подробный список автомобилей, которые можно купить в 2023 году. Автодилеры уже пожаловались на минусы параллельного импорта машин.
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