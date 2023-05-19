Глава Екатеринбурга уступил в конфликте мэрии с застройщиком

20 мая 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов рискнул, чтобы работы в парке поскорее начались Фото: Московец Илья © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пошел на уступку в большом споре мэрии с «РСГ-Академическое» (входит в ГК «Ренова»). Он внепланово выделил 118 миллионов из муниципального бюджета на благоустройство второй очереди Преображенского парка (Академический район). Информация об этом появилась на портале госзакупок. В одном из прикрепленных документов указано, что работы должны завершиться к 1 июня 2025 года, но источник URA.RU утверждает, что все будет готово уже в 2024-м. В прошлом году «Ренова» добилась победы Преображенского парка в битве за федеральные деньги на благоустройство и подготовила проект. Но его реализация оказалась под угрозой: в Москву не успели отправить заявку. Чиновники публично обвиняли в этом бизнес, а бизнес сетовал на чиновников и просил решить вопрос хотя бы на областном уровне. Уже тогда стало понятно, что открыть вторую очередь к 300-летию не получится. Первую торжественно презентовали в ноябре 2022-го. Ходили слухи, что Орлову сначала якобы не очень понравилось, но затем он поменял свое мнение. Новость по теме В Екатеринбурге депутаты призвали выделить деньги парку, победившему в федеральном конкурсе Средства на вторую очередь мэр предоставил в расчете на то, что правительство РФ все же поможет с финансированием, и образовавшуюся дыру в городском бюджете закроют. По словам Орлова, гарантии имеются. «Практика такая есть, что мы временно замещаем своими деньгами, понимая, что мы федеральные получим и потом перераспределим. Мы и школы так же строим. У нас же бюджет трехлетний. И, условно говоря, мы берем лимиты, чтобы конкурс провести, из [бюджета на] 2024—2025 годы, объявляем торги, [обеспечиваем] какое-то авансирование. А потом получаем областные или федеральные средства и восстанавливаем эти расходы», — объяснил он механику корреспонденту. И подчеркнул, что подобную схему он применил для того, чтобы «не терять [ремонтный] сезон». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пошел на уступку в большом споре мэрии с «РСГ-Академическое» (входит в ГК «Ренова»). Он внепланово выделил 118 миллионов из муниципального бюджета на благоустройство второй очереди Преображенского парка (Академический район). Информация об этом появилась на портале госзакупок. В одном из прикрепленных документов указано, что работы должны завершиться к 1 июня 2025 года, но источник URA.RU утверждает, что все будет готово уже в 2024-м. В прошлом году «Ренова» добилась победы Преображенского парка в битве за федеральные деньги на благоустройство и подготовила проект. Но его реализация оказалась под угрозой: в Москву не успели отправить заявку. Чиновники публично обвиняли в этом бизнес, а бизнес сетовал на чиновников и просил решить вопрос хотя бы на областном уровне. Уже тогда стало понятно, что открыть вторую очередь к 300-летию не получится. Первую торжественно презентовали в ноябре 2022-го. Ходили слухи, что Орлову сначала якобы не очень понравилось, но затем он поменял свое мнение. Средства на вторую очередь мэр предоставил в расчете на то, что правительство РФ все же поможет с финансированием, и образовавшуюся дыру в городском бюджете закроют. По словам Орлова, гарантии имеются. «Практика такая есть, что мы временно замещаем своими деньгами, понимая, что мы федеральные получим и потом перераспределим. Мы и школы так же строим. У нас же бюджет трехлетний. И, условно говоря, мы берем лимиты, чтобы конкурс провести, из [бюджета на] 2024—2025 годы, объявляем торги, [обеспечиваем] какое-то авансирование. А потом получаем областные или федеральные средства и восстанавливаем эти расходы», — объяснил он механику корреспонденту. И подчеркнул, что подобную схему он применил для того, чтобы «не терять [ремонтный] сезон».