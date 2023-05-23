Медведев назвал цель США в конфликте на Украине

Медведев: США в рамках конфликта на Украине хотят уничтожить Россию как страну
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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев заявил, что у США не получится уничтожить Россию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США в рамках украинского конфликта намерены разрушить Россию. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«[Цель США в рамках конфликта —] разрушение РФ. Как минимум, ограничение и сдерживание. Тем же самым они занимаются в отношении Китая. Но конечная цель — разрушение России как страны», — заявил Дмитрий Медведев в беседе с RT. Однако политик подчеркнул, что Москва не позволит сделать это.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон убивает россиян руками Киева. По ее словам, они атакуют российские территории по наводке США и на поставляемые ими средства, пишет MK.RU.

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США в рамках украинского конфликта намерены разрушить Россию. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «[Цель США в рамках конфликта —] разрушение РФ. Как минимум, ограничение и сдерживание. Тем же самым они занимаются в отношении Китая. Но конечная цель — разрушение России как страны», — заявил Дмитрий Медведев в беседе с RT. Однако политик подчеркнул, что Москва не позволит сделать это. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон убивает россиян руками Киева. По ее словам, они атакуют российские территории по наводке США и на поставляемые ими средства, пишет MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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