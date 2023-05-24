Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко о туристическом бренде региона и работе по привлечению гостей в область. Презентация прошла в рамках выставки «Тюменская область — земля больших людей», которая открылась в Совете Федерации.
«В 2017 году вы обратили наше внимание на недостаточное брендирование. За эти шесть лет мы разработали бренд (Тюменской области — прим. URA.RU)», — рассказал Александр Моор в беседе с Валентиной Матвиенко.
Губернатор сообщил главе Совфеда о работе по восстановлению памятников культурного наследия в Тобольске, а также о привлечении туристов в регион. В частности, о том, что за пять лет Тюменскую область посетило 14,3 млн человек.
Ранее URA.RU сообщало, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко открыла выставку, посвященную Тюменской области. Она работает в рамках «Дней Тюменской области» в верхней палате Федерального собрания.
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