Губернатору Куйвашеву сообщили о диверсии на праймериз «Единой России»

25 мая 2023 в 09:32 Размер текста - 17 +

Реакция Евгения Куйвашева на сообщения о двойных играх чиновников неизвестна Фото: Московец Илья © URA.RU Свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву доложили, что администрация Ленинского района Екатеринбурга на праймериз «Единой России» поддерживает не согласованного им депутата Виталия Чачина (фракция миллиардера Виталия Кочеткова), а директора элитной гимназии №5 Галину Панькову — креатуру «Реновы». По данным URA.RU, об этом Куйвашеву заявил его доверенный политтехнолог Ринат Хазеев вечером 18 мая, то есть за три дня до старта голосования. Реакция губернатора неизвестна. Один из источников утверждает, что бюджетники Ленинского района якобы продолжили получать установки по Паньковой и после старта голосования. Хотя другой собеседник агентства в городской власти категорически это опроверг. По его словам, все противоречия были улажены еще за день до доклада Хазеева — на совещании с участием представителей районной администрации и самого Чачина. В самой префектуре работу на рейтинг Паньковой тоже опровергли: «Администрация Ленинского района всегда выполняла установки, которые главе района дает [мэр] Алексей Валерьевич Орлов». Статья по теме Куйвашев создал новую интригу на выборах в Екатеринбурге Подозрения в ходе праймериз также пали на руководство Верх-Исетского района, которое якобы втихую в округе №4 продвигает не промэрского депутата Татьяну Вяткину, а депутата Иру Овчинникову (команда Кочеткова). Источник в мэрии усомнился, что это правда. А в чиновничьих чатах Орджоникидзевского района вовсю делятся свидетельствами, как префект Роман Кравченко якобы поддерживает кандидатов от спикера думы Игоря Володина (товарищ Кочеткова). В частности, появились фото с предприятий, где распространяют буклеты с фамилиями помощника Володина Евгения Суханова (идет в округе №17) и профсоюзного лидера Светланы Даниленко (округ №16). При этом известно, что Кравченко грозили увольнением, если он будет помогать не согласованным Куйвашевым кандидатам. «Поэтому он держит нейтралитет. Буклеты распространяет команда самого Володина», — объяснил собеседник URA.RU в окружении топ-чиновника. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву доложили, что администрация Ленинского района Екатеринбурга на праймериз «Единой России» поддерживает не согласованного им депутата Виталия Чачина (фракция миллиардера Виталия Кочеткова), а директора элитной гимназии №5 Галину Панькову — креатуру «Реновы». По данным URA.RU, об этом Куйвашеву заявил его доверенный политтехнолог Ринат Хазеев вечером 18 мая, то есть за три дня до старта голосования. Реакция губернатора неизвестна. Один из источников утверждает, что бюджетники Ленинского района якобы продолжили получать установки по Паньковой и после старта голосования. Хотя другой собеседник агентства в городской власти категорически это опроверг. По его словам, все противоречия были улажены еще за день до доклада Хазеева — на совещании с участием представителей районной администрации и самого Чачина. В самой префектуре работу на рейтинг Паньковой тоже опровергли: «Администрация Ленинского района всегда выполняла установки, которые главе района дает [мэр] Алексей Валерьевич Орлов». Подозрения в ходе праймериз также пали на руководство Верх-Исетского района, которое якобы втихую в округе №4 продвигает не промэрского депутата Татьяну Вяткину, а депутата Иру Овчинникову (команда Кочеткова). Источник в мэрии усомнился, что это правда. А в чиновничьих чатах Орджоникидзевского района вовсю делятся свидетельствами, как префект Роман Кравченко якобы поддерживает кандидатов от спикера думы Игоря Володина (товарищ Кочеткова). В частности, появились фото с предприятий, где распространяют буклеты с фамилиями помощника Володина Евгения Суханова (идет в округе №17) и профсоюзного лидера Светланы Даниленко (округ №16). При этом известно, что Кравченко грозили увольнением, если он будет помогать не согласованным Куйвашевым кандидатам. «Поэтому он держит нейтралитет. Буклеты распространяет команда самого Володина», — объяснил собеседник URA.RU в окружении топ-чиновника.