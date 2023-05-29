Свердловский учитель физкультуры Алексей Шавкунов полгода добивался возможности попасть на СВО, чтобы отомстить за погибших выпускников. Он мог получить бронь, но решил встать рядом со своими учениками. О том, как ребята и коллеги гордятся педагогом, URA.RU рассказала директор школы № 2 Красноуфимска Лариса Адыева.
«Алексей в первые же дни мобилизации подал свою кандидатуру, но его не взяли из-за возраста — ему 51 год. Он полгода добивался своей цели, усиленно тренировался, хотя и так в прекрасной физической форме — более 30 лет работает в школе учителем физкультуры. В мае его наконец взяли, хотя Алексей мог получить как учитель бронь», — объяснила Адыева.
Она добавила, что на решение Шавкунова повлияла гибель двух его выпускников. Один из них, Владислав Балахнин, окончил школу в 2021 году, уехал на СВО и погиб в марте 2022-го. Агентство писало об этом 18-летнем парне, который погиб как герой, прикрыв собой командира.
Другой выпускник — Дэвид Еркин — окончил школу в 2015 году и погиб на СВО в 2023-м. По совпадению, классным руководителем обоих парней была жена физрука — Юлия Шавкунова. «Алексей переживал эти утраты как свои собственные. Говорил: я должен быть там, я должен встать вместо этих мальчишек, я должен встать рядом с ними», — вспоминает Лариса Адыева.
По ее словам, все ученики и педагоги красноуфимской школы гордятся своим добровольцем. В соцсети ему пишут много слов поддержки и благодарности. Сейчас Шавкунов находится в учебном центре Российского университета спецназа под Гудермесом. Недавно свердловчанина показали в эфире телеканала «Россия 1». Там его назвали учителем рисования, потому что Алексей Шавкунов действительно по образованию художник.
Сейчас Шавкунов (крайний справа) находится в учебке под Гудермесом
Фото: соцсети Алексея Шавкунова
У учителя прекрасная физическая подготовка
Фото: соцсети Алексея Шавкунова
Дома Алексея ждут семья, друзья, коллеги и ученики
Свердловский учитель физкультуры Алексей Шавкунов полгода добивался возможности попасть на СВО, чтобы отомстить за погибших выпускников. Он мог получить бронь, но решил встать рядом со своими учениками. О том, как ребята и коллеги гордятся педагогом, URA.RU рассказала директор школы № 2 Красноуфимска Лариса Адыева. «Алексей в первые же дни мобилизации подал свою кандидатуру, но его не взяли из-за возраста — ему 51 год. Он полгода добивался своей цели, усиленно тренировался, хотя и так в прекрасной физической форме — более 30 лет работает в школе учителем физкультуры. В мае его наконец взяли, хотя Алексей мог получить как учитель бронь», — объяснила Адыева. Она добавила, что на решение Шавкунова повлияла гибель двух его выпускников. Один из них, Владислав Балахнин, окончил школу в 2021 году, уехал на СВО и погиб в марте 2022-го. Агентство писало об этом 18-летнем парне, который погиб как герой, прикрыв собой командира. Другой выпускник — Дэвид Еркин — окончил школу в 2015 году и погиб на СВО в 2023-м. По совпадению, классным руководителем обоих парней была жена физрука — Юлия Шавкунова. «Алексей переживал эти утраты как свои собственные. Говорил: я должен быть там, я должен встать вместо этих мальчишек, я должен встать рядом с ними», — вспоминает Лариса Адыева. По ее словам, все ученики и педагоги красноуфимской школы гордятся своим добровольцем. В соцсети ему пишут много слов поддержки и благодарности. Сейчас Шавкунов находится в учебном центре Российского университета спецназа под Гудермесом. Недавно свердловчанина показали в эфире телеканала «Россия 1». Там его назвали учителем рисования, потому что Алексей Шавкунов действительно по образованию художник.