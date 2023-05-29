Свердловский 51-летний учитель отказался от брони и уехал на СВО. Фото

Учитель физкультуры из Красноуфимска уехал на СВО мстить за погибших выпускников

29 мая 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

Свердловчанин решил, что его место — быть на фронте, рядом с выпускниками (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловский учитель физкультуры Алексей Шавкунов полгода добивался возможности попасть на СВО, чтобы отомстить за погибших выпускников. Он мог получить бронь, но решил встать рядом со своими учениками. О том, как ребята и коллеги гордятся педагогом, URA.RU рассказала директор школы № 2 Красноуфимска Лариса Адыева. «Алексей в первые же дни мобилизации подал свою кандидатуру, но его не взяли из-за возраста — ему 51 год. Он полгода добивался своей цели, усиленно тренировался, хотя и так в прекрасной физической форме — более 30 лет работает в школе учителем физкультуры. В мае его наконец взяли, хотя Алексей мог получить как учитель бронь», — объяснила Адыева. Она добавила, что на решение Шавкунова повлияла гибель двух его выпускников. Один из них, Владислав Балахнин, окончил школу в 2021 году, уехал на СВО и погиб в марте 2022-го. Агентство писало об этом 18-летнем парне, который погиб как герой, прикрыв собой командира. Другой выпускник — Дэвид Еркин — окончил школу в 2015 году и погиб на СВО в 2023-м. По совпадению, классным руководителем обоих парней была жена физрука — Юлия Шавкунова. «Алексей переживал эти утраты как свои собственные. Говорил: я должен быть там, я должен встать вместо этих мальчишек, я должен встать рядом с ними», — вспоминает Лариса Адыева. По ее словам, все ученики и педагоги красноуфимской школы гордятся своим добровольцем. В соцсети ему пишут много слов поддержки и благодарности. Сейчас Шавкунов находится в учебном центре Российского университета спецназа под Гудермесом. Недавно свердловчанина показали в эфире телеканала «Россия 1». Там его назвали учителем рисования, потому что Алексей Шавкунов действительно по образованию художник. Сейчас Шавкунов (крайний справа) находится в учебке под Гудермесом Фото: соцсети Алексея Шавкунова У учителя прекрасная физическая подготовка Фото: соцсети Алексея Шавкунова Дома Алексея ждут семья, друзья, коллеги и ученики Фото: соцсети Алексея Шавкунова Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский учитель физкультуры Алексей Шавкунов полгода добивался возможности попасть на СВО, чтобы отомстить за погибших выпускников. Он мог получить бронь, но решил встать рядом со своими учениками. О том, как ребята и коллеги гордятся педагогом, URA.RU рассказала директор школы № 2 Красноуфимска Лариса Адыева. «Алексей в первые же дни мобилизации подал свою кандидатуру, но его не взяли из-за возраста — ему 51 год. Он полгода добивался своей цели, усиленно тренировался, хотя и так в прекрасной физической форме — более 30 лет работает в школе учителем физкультуры. В мае его наконец взяли, хотя Алексей мог получить как учитель бронь», — объяснила Адыева. Она добавила, что на решение Шавкунова повлияла гибель двух его выпускников. Один из них, Владислав Балахнин, окончил школу в 2021 году, уехал на СВО и погиб в марте 2022-го. Агентство писало об этом 18-летнем парне, который погиб как герой, прикрыв собой командира. Другой выпускник — Дэвид Еркин — окончил школу в 2015 году и погиб на СВО в 2023-м. По совпадению, классным руководителем обоих парней была жена физрука — Юлия Шавкунова. «Алексей переживал эти утраты как свои собственные. Говорил: я должен быть там, я должен встать вместо этих мальчишек, я должен встать рядом с ними», — вспоминает Лариса Адыева. По ее словам, все ученики и педагоги красноуфимской школы гордятся своим добровольцем. В соцсети ему пишут много слов поддержки и благодарности. Сейчас Шавкунов находится в учебном центре Российского университета спецназа под Гудермесом. Недавно свердловчанина показали в эфире телеканала «Россия 1». Там его назвали учителем рисования, потому что Алексей Шавкунов действительно по образованию художник.