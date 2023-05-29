Путин включил полпреда УрФО Якушева в президиум для контроля ВПК

29 мая 2023 в 19:18 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев вошел в президиум коллегии Военно-промышленной комиссии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании президиума коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК), в котором будут приниматься оперативные решения. В состав комиссии включили полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева, следует из указа, опубликованного на интернет-портале правовой информации. «… Включить в состав комиссии следующих лиц: […] полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев», — говорится в документе. Также в комиссию вошли полпреды других регионов РФ и члены правительства. На президиум коллегии Военно-промышленной комиссии РФ возложили полномочия по принятию оперативных решений по деятельности ВПК.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании президиума коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК), в котором будут приниматься оперативные решения. В состав комиссии включили полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева, следует из указа, опубликованного на интернет-портале правовой информации. «… Включить в состав комиссии следующих лиц: […] полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев», — говорится в документе. Также в комиссию вошли полпреды других регионов РФ и члены правительства. На президиум коллегии Военно-промышленной комиссии РФ возложили полномочия по принятию оперативных решений по деятельности ВПК.