Путин включил полпреда УрФО Якушева в президиум для контроля ВПК

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании президиума коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК), в котором будут приниматься оперативные решения. В состав комиссии включили полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева, следует из указа, опубликованного на интернет-портале правовой информации.
«… Включить в состав комиссии следующих лиц: […] полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев», — говорится в документе. Также в комиссию вошли полпреды других регионов РФ и члены правительства. На президиум коллегии Военно-промышленной комиссии РФ возложили полномочия по принятию оперативных решений по деятельности ВПК.
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