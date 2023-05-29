Путин решил создать президиум для контроля ВПК Путин подписал указ о создании президиума коллегии ВПК 29 мая 2023 в 18:56 Размер текста - 17 + Владимир Путин подписал указ 29 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России будет образован президиум коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК), в котором будут приниматься оперативные решения. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Возложить на президиум коллегии Военно-промышленной комиссии РФ полномочия по принятию оперативных решений, направленных на обеспечение реализации задач и функций, отнесенных к ведению коллегии Военно-промышленной комиссии РФ», — следует из текста указа. Его текст опубликован на интернет-портале правовой информации. Согласно тексту документа, заседания президиума могут проводиться по поручению президента России. Правительство России будет принимать решения о порядке работы президиума коллегии. В России будет образован президиум коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК), в котором будут приниматься оперативные решения. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Возложить на президиум коллегии Военно-промышленной комиссии РФ полномочия по принятию оперативных решений, направленных на обеспечение реализации задач и функций, отнесенных к ведению коллегии Военно-промышленной комиссии РФ», — следует из текста указа. Его текст опубликован на интернет-портале правовой информации. Согласно тексту документа, заседания президиума могут проводиться по поручению президента России. Правительство России будет принимать решения о порядке работы президиума коллегии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям