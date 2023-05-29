Путин решил создать президиум для контроля ВПК

Путин подписал указ о создании президиума коллегии ВПК
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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Владимир Путин подписал указ 29 мая Фото:

В России будет образован президиум коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК), в котором будут приниматься оперативные решения. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Возложить на президиум коллегии Военно-промышленной комиссии РФ полномочия по принятию оперативных решений, направленных на обеспечение реализации задач и функций, отнесенных к ведению коллегии Военно-промышленной комиссии РФ», — следует из текста указа. Его текст опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту документа, заседания президиума могут проводиться по поручению президента России. Правительство России будет принимать решения о порядке работы президиума коллегии.

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В России будет образован президиум коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК), в котором будут приниматься оперативные решения. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Возложить на президиум коллегии Военно-промышленной комиссии РФ полномочия по принятию оперативных решений, направленных на обеспечение реализации задач и функций, отнесенных к ведению коллегии Военно-промышленной комиссии РФ», — следует из текста указа. Его текст опубликован на интернет-портале правовой информации. Согласно тексту документа, заседания президиума могут проводиться по поручению президента России. Правительство России будет принимать решения о порядке работы президиума коллегии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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