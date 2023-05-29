Путин решил создать президиум для контроля ВПК

В России будет образован президиум коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК), в котором будут приниматься оперативные решения. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Возложить на президиум коллегии Военно-промышленной комиссии РФ полномочия по принятию оперативных решений, направленных на обеспечение реализации задач и функций, отнесенных к ведению коллегии Военно-промышленной комиссии РФ», — следует из текста указа. Его текст опубликован на
Согласно тексту документа, заседания президиума могут проводиться по поручению президента России. Правительство России будет принимать решения о порядке работы президиума коллегии.
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