Кремль раскрыл, за что Киев отомстил атакой беспилотников на Москву

Дмитрий Песков прокомментировал атаку на Москву
новость из сюжетаАтака беспилотников на Москву
Атакой беспилотников на Москву утром 30 мая Киев ответил на эффективный удар российских войск по одному из украинских центров принятия решений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Речь идет об ответных действиях киевского режима на эффективные удары по одному из центров принятия решений, он был в воскресенье», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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