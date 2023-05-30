Кремль раскрыл, за что Киев отомстил атакой беспилотников на Москву

Песков: атакой на Москву Киев ответил на удар российских войск по украинскому центру принятия решений
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков прокомментировал атаку на Москву Фото:
новость из сюжета
Атака беспилотников на Москву

Атакой беспилотников на Москву утром 30 мая Киев ответил на эффективный удар российских войск по одному из украинских центров принятия решений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Речь идет об ответных действиях киевского режима на эффективные удары по одному из центров принятия решений, он был в воскресенье», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Атакой беспилотников на Москву утром 30 мая Киев ответил на эффективный удар российских войск по одному из украинских центров принятия решений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Речь идет об ответных действиях киевского режима на эффективные удары по одному из центров принятия решений, он был в воскресенье», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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