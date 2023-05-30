СКР признал атаку украинских беспилотников на Москву терактом

Из-за атаки украинских беспилотников СКР возбудил дело по статье «Теракт»
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Виды города. Санкт-Петербург, следственный комитет, скр
Уголовное дело возбуждено по статье «Теракт» Фото:
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Атака беспилотников на Москву

Атака беспилотников, произошедшая утром 30 мая, признана терактом. Уголовное дело по соответствующей статье УК РФ возбудило Главное следственное управление СК России.

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«По поручению председателя СК России… возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении Информационного центра СКР в telegram-канале ведомства. Расследование ведут опытные следователи, криминалисты и эксперты СЭЦ.

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Атака беспилотников, произошедшая утром 30 мая, признана терактом. Уголовное дело по соответствующей статье УК РФ возбудило Главное следственное управление СК России. «По поручению председателя СК России… возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении Информационного центра СКР в telegram-канале ведомства. Расследование ведут опытные следователи, криминалисты и эксперты СЭЦ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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