СКР признал атаку украинских беспилотников на Москву терактом

Уголовное дело возбуждено по статье «Теракт»
новость из сюжетаАтака беспилотников на Москву
Атака беспилотников, произошедшая утром 30 мая, признана терактом. Уголовное дело по соответствующей статье УК РФ возбудило Главное следственное управление СК России.
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«По поручению председателя СК России… возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении Информационного центра СКР в telegram-канале ведомства. Расследование ведут опытные следователи, криминалисты и эксперты СЭЦ.
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