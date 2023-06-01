Челябинский экс-губернатор вернул себе почти миллиард рублей

Борис Дубровский боролся за свои деньги полгода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский вернул себе контроль над имуществом и счетами почти на 1 млрд рублей. Это следует из базы судебных дел.

«Отменить принятые определением Арбитражного суда Челябинской области от 31.10.2022 обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее Дубровскому Борису Александровичу, в части денежных средств и иного имущества. Разъяснить, что определение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения в апелляционную инстанцию — Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области.

Деньги Дубровского-старшего были арестованы в апреле 2022 года по ходатайству Елены Соломки, конкурсного управляющего обанкротившегося ПО «Монтажник». С тех пор экс-губернатор добивался отмены этого решения.

Дубровские купили «Монтажник» в 2017 году, когда глава семейства руководил регионом. В сентябре 2020 года, уже после отставки Дубровского, компанию признали банкротом. Представители семьи Дубровских не комментируют обстоятельства, связанные с банкротством «Монтажника». Сам он находится за границей.