Челябинский экс-губернатор вернул себе почти миллиард рублей

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Представление врио губернатора Алексея Текслера полпредом Николаем Цукановым. Челябинск, портрет, дубровский борис
Борис Дубровский боролся за свои деньги полгода Фото:

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский вернул себе контроль над имуществом и счетами почти на 1 млрд рублей. Это следует из базы судебных дел.

«Отменить принятые определением Арбитражного суда Челябинской области от 31.10.2022 обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее Дубровскому Борису Александровичу, в части денежных средств и иного имущества. Разъяснить, что определение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения в апелляционную инстанцию — Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области.

Деньги Дубровского-старшего были арестованы в апреле 2022 года по ходатайству Елены Соломки, конкурсного управляющего обанкротившегося ПО «Монтажник». С тех пор экс-губернатор добивался отмены этого решения.

Дубровские купили «Монтажник» в 2017 году, когда глава семейства руководил регионом. В сентябре 2020 года, уже после отставки Дубровского, компанию признали банкротом. Представители семьи Дубровских не комментируют обстоятельства, связанные с банкротством «Монтажника». Сам он находится за границей.

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Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский вернул себе контроль над имуществом и счетами почти на 1 млрд рублей. Это следует из базы судебных дел. «Отменить принятые определением Арбитражного суда Челябинской области от 31.10.2022 обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее Дубровскому Борису Александровичу, в части денежных средств и иного имущества. Разъяснить, что определение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения в апелляционную инстанцию — Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области. Деньги Дубровского-старшего были арестованы в апреле 2022 года по ходатайству Елены Соломки, конкурсного управляющего обанкротившегося ПО «Монтажник». С тех пор экс-губернатор добивался отмены этого решения. Дубровские купили «Монтажник» в 2017 году, когда глава семейства руководил регионом. В сентябре 2020 года, уже после отставки Дубровского, компанию признали банкротом. Представители семьи Дубровских не комментируют обстоятельства, связанные с банкротством «Монтажника». Сам он находится за границей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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