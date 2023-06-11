11 июня 2023

Кладбища в Херсонской области ушли под воду после подрыва Каховской ГЭС

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Пороги. ГЭС. Памятник природы. Сатка. Челябинск., плотина, пороги, большая сатка
Размытие захоронений маловероятно, считают в пресс-службе Сальдо Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

В Херсонской области фиксируют случаи затопления кладбищ после наводнения, произошедшего из-за подрыва Каховской ГЭС. Об этом рассказали в пресс-службе врио губернатора региона Владимира Сальдо.

«На сегодняшний день в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах действительно затоплены три кладбища», — сообщили в пресс-службе Сальдо, слова приводит ТАСС. Также там предупредили об опасности размытия надгробий на двух затопленных кладбищах. Размытие самих же захоронений маловероятно, рассказали в пресс-службе.

Вооруженные силы Украины нанесли удары по Каховской ГЭС в результате чего она была разрушена. Ущерб от разрушения составил, согласно предварительным подсчетам, 11,5 млрд рублей. Было затоплено 46 территорий области, а госпитализировали 77 человек. Также известно, что более 1,7 тысяч человек были спасены, передает МК.

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В Херсонской области фиксируют случаи затопления кладбищ после наводнения, произошедшего из-за подрыва Каховской ГЭС. Об этом рассказали в пресс-службе врио губернатора региона Владимира Сальдо. «На сегодняшний день в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах действительно затоплены три кладбища», — сообщили в пресс-службе Сальдо, слова приводит ТАСС. Также там предупредили об опасности размытия надгробий на двух затопленных кладбищах. Размытие самих же захоронений маловероятно, рассказали в пресс-службе. Вооруженные силы Украины нанесли удары по Каховской ГЭС в результате чего она была разрушена. Ущерб от разрушения составил, согласно предварительным подсчетам, 11,5 млрд рублей. Было затоплено 46 территорий области, а госпитализировали 77 человек. Также известно, что более 1,7 тысяч человек были спасены, передает МК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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