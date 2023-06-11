Кладбища в Херсонской области ушли под воду после подрыва Каховской ГЭС

В Херсонской области фиксируют случаи затопления кладбищ после наводнения, произошедшего из-за подрыва Каховской ГЭС. Об этом рассказали в пресс-службе врио губернатора региона Владимира Сальдо.
«На сегодняшний день в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах действительно затоплены три кладбища», — сообщили в пресс-службе Сальдо, слова приводит ТАСС. Также там предупредили об опасности размытия надгробий на двух затопленных кладбищах. Размытие самих же захоронений маловероятно, рассказали в пресс-службе.
Вооруженные силы Украины нанесли удары по Каховской ГЭС в результате чего она была разрушена. Ущерб от разрушения составил, согласно предварительным подсчетам, 11,5 млрд рублей. Было затоплено 46 территорий области, а госпитализировали 77 человек. Также известно, что более 1,7 тысяч человек были спасены, передает
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