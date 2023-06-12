В Красноярском крае мужчина застрелил трехлетнюю дочь из ружья

В Красноярском крае местный житель случайно застрелил свою трехлетнюю дочь из ружья. Это произошло, когда мужчина разряжал оружие.
«Предварительно установлено, что <…> трехлетняя девочка находилась на рыболовецкой точке „Дерябино“ (Красноярский край) <…> вместе со своей семьей. В какой-то момент ее отец в ходе разрядки <…> охотничьего ружья произвел выстрел в свою дочь», — уточняется в сообщении прокуратуры Красноярского края,
Отмечается, что после выстрела у девочки зафиксировали огнестрельные ранения в области спины и головы. Девочку срочно увезли в реанимацию, но спасти ее не удалось. Ружье, из которого был произведен выстрел, хранилось у жителя Красноярского края незаконно. В отношении отца девочки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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