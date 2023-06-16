МВД РФ отказалось кошмарить бизнес после массового отравления сидром

Генпрокурор Краснов считает, что проверки бизнеса в России должны оставаться минимальными

16 июня 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

Проверки МВД российского бизнеса должны оставаться минимальными, заявил Игорь Краснов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) МВД РФ не будет усиливать проверки бизнеса после случаев массового отравления «Мистером сидром» в регионах России. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Он уточнил, что проверок бизнеса должно быть «минимум». «Проверок бизнеса [после массового отравления сидром] должно быть минимум, несмотря на дискуссии об отмене моратория на их проведение», — сказал Краснов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что тотальный надзор за бизнесом не может быть эффективным в случае равнодушия чиновников и коррупционных факторов. Из-за отравления суррогатным сидром погибли десятки человек. В Ульяновской области число отравившихся возросло до 68, передает телеканал 360. МВД сообщало, что сидром отравилось более 90 человек. По словам представителя ведомства Ирины Волк, партии напитков были изготовлены из спирта, украденного со склада конфискованных вещей МВД.

МВД РФ не будет усиливать проверки бизнеса после случаев массового отравления «Мистером сидром» в регионах России. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Он уточнил, что проверок бизнеса должно быть «минимум». «Проверок бизнеса [после массового отравления сидром] должно быть минимум, несмотря на дискуссии об отмене моратория на их проведение», — сказал Краснов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что тотальный надзор за бизнесом не может быть эффективным в случае равнодушия чиновников и коррупционных факторов. Из-за отравления суррогатным сидром погибли десятки человек. В Ульяновской области число отравившихся возросло до 68, передает телеканал 360. МВД сообщало, что сидром отравилось более 90 человек. По словам представителя ведомства Ирины Волк, партии напитков были изготовлены из спирта, украденного со склада конфискованных вещей МВД.